Bonsoir les sportifs

Félix Auger-Aliassime a remporté une victoire marquante contre Andrey Rublev au US Open lundi après-midi, atteignant les quarts de finale pour la première fois depuis 2021, tandis que Leylah Fernandez et Venus Williams se distinguent en double: elles disputeront leur prochain match mardi, en quart de finale, à 13h30.

Les Blue Jays de Toronto font face à des difficultés dans leur enclos de relève et leur alignement offensif, compliquant leur course en séries.

Carey Price a reçu son dernier bonus de 5,5 millions de dollars, et son contrat pourrait intéresser les Pingouins, les Sharks ou Blackhawks pour des raisons salariales.

Alphonso Davies reprend l’entraînement avec le Bayern Munich après une blessure, mais manquera le match Canada-Australie du 10 octobre.