 Aller au contenu
Sports
Bonsoir les sportifs

Le Québec au US Open, les difficultés des Blue Jays et le contrat de Price

par 98.5

0:00
12:21

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 1 septembre 2025 21:41

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Le Québec au US Open, les difficultés des Blue Jays et le contrat de Price
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Félix Auger-Aliassime a remporté une victoire marquante contre Andrey Rublev au US Open lundi après-midi, atteignant les quarts de finale pour la première fois depuis 2021, tandis que Leylah Fernandez et Venus Williams se distinguent en double: elles disputeront leur prochain match mardi, en quart de finale, à 13h30.  

Les Blue Jays de Toronto font face à des difficultés dans leur enclos de relève et leur alignement offensif, compliquant leur course en séries.

Carey Price a reçu son dernier bonus de 5,5 millions de dollars, et son contrat pourrait intéresser les Pingouins, les Sharks ou Blackhawks pour des raisons salariales. 

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif au Réseau Cogeco, discuter des plus grands sujets sports du moment, lundi, à Bonsoir les sportifs, avec Jérémie Rainville. 

Autre sujet abordé: 

Alphonso Davies reprend l’entraînement avec le Bayern Munich après une blessure, mais manquera le match Canada-Australie du 10 octobre.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je vais continuer d'être moi-même et d'avoir du plaisir» -Tony Marinaro
Les amateurs de sports
«Je vais continuer d'être moi-même et d'avoir du plaisir» -Tony Marinaro
0:00
25:04
«Il faut bâtir un club qui a envie de gagner» -Mario Langlois
Les amateurs de sports
«Il faut bâtir un club qui a envie de gagner» -Mario Langlois
0:00
43:56

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
«Créative, compétitive et leader»: Chloé Minas rejoint les Roses de Montréal
Super Ligue du Nord
«Créative, compétitive et leader»: Chloé Minas rejoint les Roses de Montréal
«Les Leafs ne seront plus la même équipe en saison régulière sans Mitch Marner»
Il a signé avec les Golden Knights cet été
«Les Leafs ne seront plus la même équipe en saison régulière sans Mitch Marner»
Lane Hutson: «Le niveau d'inquiétude et d'urgence, c'est zéro» -Jeremy Filosa
Un nouveau contrat pour Hutson?
Lane Hutson: «Le niveau d'inquiétude et d'urgence, c'est zéro» -Jeremy Filosa
«C'est un gars qui lançait un message à son organisation» -Jeremy Filosa
McDavid, en réponse à une question sur son contrat
«C'est un gars qui lançait un message à son organisation» -Jeremy Filosa
12,9 millions $ pour une carte de basketball
Cartes sportives
12,9 millions $ pour une carte de basketball
George Springer poursuit sa saison de rêve
Deux autres circuits
George Springer poursuit sa saison de rêve
«Quand je tombe du côté des gentils, je perds de la saveur» -Benjamin Tull
La lutte, toujours aussi populaire au Québec
«Quand je tombe du côté des gentils, je perds de la saveur» -Benjamin Tull
Le Russe Daniil Medvedev avait-il raison de se plaindre?
Duel controversé à New York
Le Russe Daniil Medvedev avait-il raison de se plaindre?
«Ivan Jaime est le premier vrai joueur numéro dix depuis Djordje Mihailovic»
Un nouveau milieu de terrain pour le CF Montréal
«Ivan Jaime est le premier vrai joueur numéro dix depuis Djordje Mihailovic»
«Pour un quart régulier, ce n'est pas assez» -Jean St-Onge
La performance de James Morgan
«Pour un quart régulier, ce n'est pas assez» -Jean St-Onge
«Je suis né pour offrir un spectacle au public» -Christian Mbilli
Gala de boxe le 13 septembre à Las Vegas
«Je suis né pour offrir un spectacle au public» -Christian Mbilli
Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
Bonsoir les sportifs
Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
Une controverse entoure Andre Dawson et le Temple de la renommée du baseball
Ancienne vedette des Expos
Une controverse entoure Andre Dawson et le Temple de la renommée du baseball
«L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup» -Maxim P. Paquet
Saison terminée pour l'Alliance
«L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup» -Maxim P. Paquet
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00