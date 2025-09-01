Table ronde sur les Blue Jays

Les Blue Jays ont subi la défaite lundi 5-4 contre les Reds de Cincinnati, alors qu'ils entraient en 9e manche avec une avance de deux points.

Les défaites crève-coeurs commencent à s’accumuler, et affecteront assurément le moral et la confiance du groupe...

Écoutez la discussion à leur sujet, menée par Mario Langlois, en compagnie d'Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie et expert baseball au Réseau Cogeco, et Jeremy Filosa, journaliste sportif au Réseau Cogeco, lundi, aux Amateurs de sports.