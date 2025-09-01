 Aller au contenu
Sports
Table ronde sur les Blue Jays

Autre défaite crève-cœur pour Toronto: 5-4 contre Cincinnati

par 98.5

0:00
8:01

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 septembre 2025 20:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa

et autres

Autre défaite crève-cœur pour Toronto: 5-4 contre Cincinnati
Mario Langlois, Alex Agostino et Jeremy Filosa / Cogeco Média

Les Blue Jays ont subi la défaite lundi 5-4 contre les Reds de Cincinnati, alors qu'ils entraient en 9e manche avec une avance de deux points. 

Les défaites crève-coeurs commencent à s’accumuler, et affecteront assurément le moral et la confiance du groupe... 

Écoutez la discussion à leur sujet, menée par Mario Langlois, en compagnie d'Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie et expert baseball au Réseau Cogeco, et Jeremy Filosa, journaliste sportif au Réseau Cogeco, lundi, aux Amateurs de sports

