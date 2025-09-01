 Aller au contenu
Mauvaise nouvelle pour l'économie canadienne

La plus forte contraction du PIB depuis la pandémie

le 1 septembre 2025

La plus forte contraction du PIB depuis la pandémie
C'est une mauvaise nouvelle pour l'économie canadienne: un recul du PIB canadien de 1,6 % au deuxième trimestre, la plus forte contraction depuis la pandémie.

L’incertitude économique affecte aussi l’emploi au Canada et aux États-Unis.

Écoutez la chronique économique de Michèle Boisvert 

Sur le plan international, le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai marque un rapprochement entre l’Inde et la Chine, conséquence des tarifs punitifs imposés par Donald Trump.

«Plusieurs ont décidé de ne pas exporter, de diminuer leurs exportations plutôt que de faire face aux droits de douane. Il y a énormément d'incertitude, évidemment. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ça a joué sur les dépenses d'investissement. Quand on regarde les entreprises, les investissements en machines et équipements, quand on parle de productivité, ça passe beaucoup par là. Ils ont plongé de 33 % au deuxième trimestre. C'est énorme.»

