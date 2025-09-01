C'est une mauvaise nouvelle pour l'économie canadienne: un recul du PIB canadien de 1,6 % au deuxième trimestre, la plus forte contraction depuis la pandémie.

L’incertitude économique affecte aussi l’emploi au Canada et aux États-Unis.

Écoutez la chronique économique de Michèle Boisvert, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Sur le plan international, le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai marque un rapprochement entre l’Inde et la Chine, conséquence des tarifs punitifs imposés par Donald Trump.