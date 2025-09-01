L'avenir de Geneviève Guilbault

Selon Tommy Chouinard à La Presse, Geneviève Guilbault pourrait perdre son poste de vice-première ministre et le ministère des Transports lors du remaniement ministériel dont la date n'a toujours pas été annoncée.

Dans ce contexte, cette semaine, le premier ministre François Legault doit témoigner devant la commission Gallant mardi.

Comment M. Legault fera-t-il pour se sortir de cette semaine qui s'annonce difficile pour lui?

