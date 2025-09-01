 Aller au contenu
Politique provinciale
L'avenir de Geneviève Guilbault

Remaniement qui tarde: «Ça va devenir ingérable pour M. Legault»

par Richard Marquis

0:00
9:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 septembre 2025 17:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Remaniement qui tarde: «Ça va devenir ingérable pour M. Legault»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Selon Tommy Chouinard à La Presse, Geneviève Guilbault pourrait perdre son poste de vice-première ministre et le ministère des Transports lors du remaniement ministériel dont la date n'a toujours pas été annoncée.

Dans ce contexte, cette semaine, le premier ministre François Legault doit témoigner devant la commission Gallant mardi. 

Comment M. Legault fera-t-il pour se sortir de cette semaine qui s'annonce difficile pour lui?

Écoutez la chronique politique de Nathalie Normandeau, lundi, alors qu'elle en discute au micro du Québec maintenant

