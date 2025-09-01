Von der Leyen en a été victime

Un événement inhabituel s’est produit dimanche dernier dans le ciel de l’Europe de l’Est: le système GPS de l’avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été brouillé.

La Russie est pointée du doigt par les Européens comme étant responsable de cet incident.

Écoutez à ce sujet l’analyse de l’ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, Ferry de Kerckhove.