Société
Von der Leyen en a été victime

«Les attaques GPS sont une forme d'intimidation de la part des Russes»

le 1 septembre 2025 15:39

Philippe Cantin
Ce genre d'attaque se multiplie depuis 2022. / Tomohiko Shimizu/Adobe Stock

Un événement inhabituel s’est produit dimanche dernier dans le ciel de l’Europe de l’Est: le système GPS de l’avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été brouillé.

La Russie est pointée du doigt par les Européens comme étant responsable de cet incident.

Écoutez à ce sujet l’analyse de l’ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, Ferry de Kerckhove.

«Les incidents d’attaques contre le GPS sont malheureusement devenus très courants, depuis 2022. Cela représente une autre forme d’intimidation de la part de la Russie. Mais visiblement, je ne pense pas que cela aura beaucoup d’effet. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 2024, un secrétaire à la Défense britannique avait lui aussi été visé par ce type d’attaque, avec une fausse localisation.Tout cela pourrait être très dangereux, si ce n’était que les pilotes trouvent toujours des mesures alternatives et des aéroports de rechange.»

Ferry de Kerckhove

