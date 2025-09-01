 Aller au contenu
Politique fédérale
Guerre commerciale

Comment interpréter le retrait des contre-tarifs sur les produits américains ?

le 1 septembre 2025

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Comment interpréter le retrait des contre-tarifs sur les produits américains ?
La commission

La plupart des contre-tarifs canadiens sur plus de 40 milliards de dollars de produits importés des États-Unis ont été abolis lundi.

Concrètement, qu’est-ce que cela change pour vous ? Les prix des produits touchés par ces contre-tarifs vont-ils baisser ?

 Quel message le gouvernement Carney envoie-t-il aux États-Unis ?

Écoutez le professeur de droit international économique à la Faculté de droit de l'Université Laval, Richard Ouellet, aborder ces questions à La commission.

«Napoléon, puis Robert Bourassa disaient qu'il faut vivre avec sa géographie. Les États-Unis, qu’on collabore avec eux ou qu’on ne les aime pas, resteront toujours notre voisin du sud. »

Richard Ouellet

Autre sujet abordé:

  • Rapprochement entre l’Inde et la Chine lors d’un sommet international.
