Guerre commerciale

La plupart des contre-tarifs canadiens sur plus de 40 milliards de dollars de produits importés des États-Unis ont été abolis lundi.

Concrètement, qu’est-ce que cela change pour vous ? Les prix des produits touchés par ces contre-tarifs vont-ils baisser ?

Quel message le gouvernement Carney envoie-t-il aux États-Unis ?

Écoutez le professeur de droit international économique à la Faculté de droit de l'Université Laval, Richard Ouellet, aborder ces questions à La commission.