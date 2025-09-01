Prière de rue

La parution du rapport Pour une laïcité québécoise encore plus cohérente : bilan et perspectives, de même que les prières de rue tenues devant la basilique Notre-Dame à Montréal la semaine dernière, préparent le terrain à un retour du débat sur la laïcité cet automne.

Mais au fond, la CAQ se sert-elle de la laïcité uniquement pour détourner l’attention du public? Existe-t-il réellement un problème d’« islamisation » au Québec?

Écoutez à ce sujet Maryse Potvin, professeure au Département d'éducation et formation spécialisées à l'Université du Québec à Montréal, à La commission.