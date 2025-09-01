 Aller au contenu
Politique provinciale
Prière de rue

«Parler d’islamisation au Québec relève d’une nette exagération»-Maryse Potvin

par 98.5

0:00
22:22

Entendu dans

La commission

le 1 septembre 2025 13:35

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Parler d’islamisation au Québec relève d’une nette exagération»-Maryse Potvin
Le débat sur les prières de rue s'impose de plus en plus dans l'espace public. / Mongkolchon/Adobe STock

La parution du rapport Pour une laïcité québécoise encore plus cohérente : bilan et perspectives, de même que les prières de rue tenues devant la basilique Notre-Dame à Montréal la semaine dernière, préparent le terrain à un retour du débat sur la laïcité cet automne.

Mais au fond, la CAQ se sert-elle de la laïcité uniquement pour détourner l’attention du public? Existe-t-il réellement un problème d’« islamisation » au Québec?

Écoutez à ce sujet Maryse Potvin, professeure au Département d'éducation et formation spécialisées à l'Université du Québec à Montréal, à La commission.

«Certaines personnes se sont mises à prier dans la rue. C’est arrivé deux fois, si je ne m’abuse. Alors parler d’islamisation au Québec, je trouve que ça relève d'une nette exagération. En fait, des fêtes religieuses publiques dans les rues et dans les parcs, il y en a depuis très, très longtemps. Pensons aux Hare Krishna, aux processions religieuses catholiques, aux nombreuses fêtes juives aussi qui se tiennent dans l’espace public. À Outremont, par exemple, ce sont des événements fréquents. »

Maryse Potvin

« Ne nous privons pas de critiquer les religions, y compris la religion musulmane. C’est un droit que nous avons, et ce n’est pas du racisme. Nous avons aussi le droit d’exiger que l’État fasse respecter la laïcité dans ses enceintes. Mais dire que la simple vue d’un voile signifie que la société est menacée, là-dessus, je ne suis pas d’accord. »

Luc Ferrandez

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les ministres Dubé et Lebel témoignent
La commission
Les ministres Dubé et Lebel témoignent
0:00
8:23
Élections anticipées? «François Legault est au bout de sa corde»
La commission
Élections anticipées? «François Legault est au bout de sa corde»
0:00
10:03

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Felix Auger-Aliassime atteint les quarts de finale à l'US Open
Il a vaincu Andrey Rublev
Felix Auger-Aliassime atteint les quarts de finale à l'US Open
L'est de l'Afghanistan touché par un séisme de magnitude 6
800 morts et 2700 blessés jusqu'à présent
L'est de l'Afghanistan touché par un séisme de magnitude 6
L’administration Trump prévoit de déplacer les 2 millions de Gazouis
Afin de transformer Gaza en station balnéaire...
L’administration Trump prévoit de déplacer les 2 millions de Gazouis
«Le gouvernement a perdu le contrôle et a choisi de gouverner dans le chaos»
Entrevue avec Magali Picard
«Le gouvernement a perdu le contrôle et a choisi de gouverner dans le chaos»
Référendum: des citoyens de l’Outaouais disent non à un projet minier
Les citoyens ont dit non à 95%
Référendum: des citoyens de l’Outaouais disent non à un projet minier
Danger des poids lourds: «Un pan de notre industrie en a ras-le-bol»
Une pétition a récolté 10 000 signatures
Danger des poids lourds: «Un pan de notre industrie en a ras-le-bol»
Élections anticipées? «François Legault est au bout de sa corde»
Une manifestation citoyenne pour les réclamer
Élections anticipées? «François Legault est au bout de sa corde»
Legault à la commission Gallant: «LE témoignage qui va retenir notre attention»
Fiasco SAAQclic
Legault à la commission Gallant: «LE témoignage qui va retenir notre attention»
De grands hôtels de Montréal proposent de l’eau locale filtrée
Nouvelle tendance initiée en Suisse
De grands hôtels de Montréal proposent de l’eau locale filtrée
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
«Jour de grâce à la nature»
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
Le mouvement végane est-il en train de disparaître?
Régime alimentaire
Le mouvement végane est-il en train de disparaître?
«Trump a répudié le statut légal de ces communautés» -Frédéric Bérard
Demandeurs d'asile au Québec
«Trump a répudié le statut légal de ces communautés» -Frédéric Bérard
Leylah Annie Fernandez: «meilleure partenaire de double» de Venus Williams
Internationaux des États-Unis
Leylah Annie Fernandez: «meilleure partenaire de double» de Venus Williams
Baisse du nombre d'étudiants internationaux: les universités sonnent l'alarme
Conséquences importantes sur le financement
Baisse du nombre d'étudiants internationaux: les universités sonnent l'alarme
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30