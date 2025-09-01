Fiasco SAAQclic

Le premier ministre François Legault témoignera ce mardi devant la commission Gallant, chargée d’examiner le fiasco du projet informatique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Le projet SAAQclic devait coûter 500 millions de dollars, mais la facture est désormais de plus d’un milliard $, selon le Vérificateur général.

Des témoignages indiquent que le cabinet du premier ministre aurait été informé en 2020 de risques majeurs de dépassements.

Le PM a d'ailleurs indiqué qu'il veut aider à la compréhension de ce dérapage de coût à propos de SAAQcilc.

