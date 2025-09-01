Fiasco SAAQclic

 Aller au contenu
Politique provinciale
Legault à la commission Gallant: «LE témoignage qui va retenir notre attention»

Le premier ministre François Legault témoignera ce mardi devant la commission Gallant, chargée d’examiner le fiasco du projet informatique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Le projet SAAQclic devait coûter 500 millions de dollars, mais la facture est désormais de plus d’un milliard $, selon le Vérificateur général.

Des témoignages indiquent que le cabinet du premier ministre aurait été informé en 2020 de risques majeurs de dépassements.

Le PM a d'ailleurs indiqué qu'il veut aider à la compréhension de ce dérapage de coût à propos de SAAQcilc.

Écoutez les coanimateurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, discuter de divers sujets dont la commission Gallant, lundi, en ouverture d'émission.

Voici quelques autres thèmes abordés

  • Un projet de pétition pour mettre fin aux camionneurs illégaux sur nos routes…10 168 signataires…
  • La ministre Geneviève Guilbault perdra le ministère des Transports, selon La Presse. Elle pourrait aussi perdre son titre de vice-première ministre.
  • Encore des rumeurs concernant le remaniement ministériel de François Legault…
