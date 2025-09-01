Les Warren ont inspiré le film La conjuration 4

Le film La conjuration: Derniers rites sera à l’affiche dès le 5 septembre au Québec.

Ce thriller d’horreur propose un autre chapitre de l’emblématique univers cinématographique La Conjuration, inspiré de faits vécus.

Les acteurs Vera Farmiga et Patrick Wilson se retrouvent le temps de mener une dernière enquête dans les rôles d’Ed et Lorraine Warren, les réputés enquêteurs du paranormal.

Qui sont ces deux personnes qui forment le couple Warren?

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, qui raconte d’où ils viennent et ce qu’ils ont fait comme travail dans l’univers du paranormal, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.