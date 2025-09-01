 Aller au contenu
Justice et faits divers
Les Warren ont inspiré le film La conjuration 4

«Le couple Warren a marqué la recherche sur les histoires de fantôme»

par 98.5

0:00
19:56

Entendu dans

Radio textos

le 1 septembre 2025 12:03

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Le couple Warren a marqué la recherche sur les histoires de fantôme»
Le chroniqueur Christian Page / Cogeco Média

Le film La conjuration: Derniers rites sera à l’affiche dès le 5 septembre au Québec.

Ce thriller d’horreur propose un autre chapitre de l’emblématique univers cinématographique La Conjuration, inspiré de faits vécus. 

Les acteurs Vera Farmiga et Patrick Wilson se retrouvent le temps de mener une dernière enquête dans les rôles d’Ed et Lorraine Warren, les réputés enquêteurs du paranormal.

Qui sont ces deux personnes qui forment le couple Warren?

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, qui raconte d’où ils viennent et ce qu’ils ont fait comme travail dans l’univers du paranormal, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

«Le couple Warren existait. Il a marqué l’histoire de la recherche sur les histoires de fantôme. Je connais les Warren. Je suis allé au Connecticut…»

Christian Page

Autre sujet abordé

  • Une exposition permanente «sérieuse» sur le légendaire monstre du lac Champlain, Champ. 
