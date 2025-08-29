Super Ligue du Nord

La Montréalaise Chloé Minas se joint aux Roses de Montréal après avoir fait sa marque dans plusieurs clubs aux États-Unis et en Europe.

Malgré ses 23 ans, la Québécoise affiche déjà une feuille de route impressionnante.

Chloé Minas s’est notamment illustrée dans les rangs universitaires avec les Pitt Panthers (NCAA), où elle a été capitaine pendant quatre saisons, un accomplissement rare à ce niveau.

Écoutez Patricia Ann Beaulieu parler de la nouvelle acquisition des Roses et commenter le dernier match de l'équipe de soccer.