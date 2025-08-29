Super Ligue du Nord

 Aller au contenu
«Créative, compétitive et leader»: Chloé Minas rejoint les Roses de Montréal

le 29 août 2025

Jean-Francois Baril
Patricia Ann Beaulieu
Patricia Ann Beaulieu en studio le 29 août dernier. / Cogeco Média

La Montréalaise Chloé Minas se joint aux Roses de Montréal après avoir fait sa marque dans plusieurs clubs aux États-Unis et en Europe.

Malgré ses 23 ans, la Québécoise affiche déjà une feuille de route impressionnante.

Chloé Minas s’est notamment illustrée dans les rangs universitaires avec les Pitt Panthers (NCAA), où elle a été capitaine pendant quatre saisons, un accomplissement rare à ce niveau.

Écoutez Patricia Ann Beaulieu parler de la nouvelle acquisition des Roses et commenter le dernier match de l'équipe de soccer.

«C’est incroyable de voir un jeune talent élevé ici, dans le quartier de Villeray à Montréal, revenir et évoluer en tant que professionnel sur son territoire. Une belle personnalité, pleine d’énergie et enjouée sur le terrain: rapide, technique, capable de lire le jeu et de percuter. Je suis vraiment très heureuse qu’on ait pu la recruter et qu’elle nous ait fait confiance.»

Patricia Ann Beaulieu

Autre sujet abordé:

  • Les Roses ont vaincu le Wild FC de Calgary 2-0 samedi dernier.
