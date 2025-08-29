 Aller au contenu
Pour les femmes victimes de violence conjugale

L’avenir de la Maison Marie-Claire Kirkland-Casgrain en danger

le 29 août 2025 16:44

Philippe Cantin
Maude Goyer
Maude Goyer / Cogeco Média

L’avenir de la Maison Marie-Claire-Kirkland-Casgrain, destinée aux femmes victimes de violences conjugales, est compromis en raison de délais administratifs entre la Société d’habitation du Québec et la Société canadienne d’habitation et de logement.

La directrice générale de l'établissement, Myriam Lafrance, attend toujours l’approbation de ces instances pour l’achat d'un bâtiment, une décision cruciale attendue d’ici le 4 septembre.

Écoutez Maude Goyer parler des difficultés rencontrées par les administrateurs de cette maison destinée aux femmes victimes de violence.

