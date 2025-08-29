À la commission Gallant, vendredi, Christian Dubé — ancien président du Conseil du trésor (2018-2020) et actuel ministre de la Santé — a témoigné au sujet du projet de virage numérique de la SAAQ, affirmant n’avoir été informé de l’explosion des coûts qu’en février dernier.
Sa successeure au Conseil du trésor, Sonia LeBel, a également témoigné vendredi.
Écoutez Philippe Bonneville faire le point sur les témoignages entendus vendredi à la commission Gallant, en compagnie de Philippe Cantin.
«Donc, pas de grande surprise aujourd’hui. Christian Dubé a expliqué devant la commission qu’il n’avait pas grand-chose à raconter, puisqu’il n’était pas vraiment au courant des difficultés possibles du projet. À ce moment-là, a-t-il dit aux commissaires, ce dossier n’était pas sur son radar. Il a donc affirmé n’avoir appris qu’en février dernier l’explosion des coûts, plusieurs mois après les faits.»
«Selon Sonia LeBel, il n’était pas possible, à son avis, de couper drastiquement le financement de la SAAQ à ce moment-là. Trop de citoyens aux prises avec des difficultés au Québec auraient été touchés. Elle ne pouvait donc pas sabrer dans les budgets.»