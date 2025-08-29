 Aller au contenu
Société
Commission Gallant

«On a l'impression que personne n’était responsable du dossier de la SAAQ»

par 98.5

0:00
9:16

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 août 2025 16:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
«On a l'impression que personne n’était responsable du dossier de la SAAQ»
Philippe Bonneville / Cogeco Média

À la commission Gallant, vendredi, Christian Dubé — ancien président du Conseil du trésor (2018-2020) et actuel ministre de la Santé — a témoigné au sujet du projet de virage numérique de la SAAQ, affirmant n’avoir été informé de l’explosion des coûts qu’en février dernier.

Sa successeure au Conseil du trésor, Sonia LeBel, a également témoigné vendredi.

Écoutez Philippe Bonneville faire le point sur les témoignages entendus vendredi à la commission Gallant, en compagnie de Philippe Cantin.

«Donc, pas de grande surprise aujourd’hui. Christian Dubé a expliqué devant la commission qu’il n’avait pas grand-chose à raconter, puisqu’il n’était pas vraiment au courant des difficultés possibles du projet. À ce moment-là, a-t-il dit aux commissaires, ce dossier n’était pas sur son radar. Il a donc affirmé n’avoir appris qu’en février dernier l’explosion des coûts, plusieurs mois après les faits.»

Philippe Bonneville sur le témoignage de Christian Dubé

«Selon Sonia LeBel, il n’était pas possible, à son avis, de couper drastiquement le financement de la SAAQ à ce moment-là. Trop de citoyens aux prises avec des difficultés au Québec auraient été touchés. Elle ne pouvait donc pas sabrer dans les budgets.»

Philippe Bonneville sur le témoignage de Sonia LeBel

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
La commission
Devrait-on renommer la fête de l’Action de grâce?
0:00
6:19
L’avenir de la Maison Marie-Claire Kirkland-Casgrain en danger
Le Québec maintenant
L’avenir de la Maison Marie-Claire Kirkland-Casgrain en danger
0:00
6:37

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La parité à l'animation au 98.5 et les fiançailles de Taylor Swift
Billet d'humeur
La parité à l'animation au 98.5 et les fiançailles de Taylor Swift
Piano public: « Une compétition musicale bienveillante et humaine »
À Télé-Québec dès le 6 septembre
Piano public: « Une compétition musicale bienveillante et humaine »
«Beaucoup d'entreprises mettent sur pause leurs projets d'investissements»
Allons-nous en récession?
«Beaucoup d'entreprises mettent sur pause leurs projets d'investissements»
L’avenir de la Maison Marie-Claire Kirkland-Casgrain en danger
Pour les femmes victimes de violence conjugale
L’avenir de la Maison Marie-Claire Kirkland-Casgrain en danger
Abus dans les milieux sportifs: «On le savait déjà, pourquoi on n'a pas agi?»
Un rapport accablant sur le sport au Canada
Abus dans les milieux sportifs: «On le savait déjà, pourquoi on n'a pas agi?»
Denis Shapovalov affrontera le numéro un mondial
Internationaux des États-Unis
Denis Shapovalov affrontera le numéro un mondial
Un documentaire sur la carrière de Véronique Sanson
«Véronique»
Un documentaire sur la carrière de Véronique Sanson
«C'est de l'insatisfaction à gérer au quotidien» -Pierre-Alexandre Blouin
Consigne élargie au Québec
«C'est de l'insatisfaction à gérer au quotidien» -Pierre-Alexandre Blouin
Me Sophie Gagnon quitte la direction de Juripop
Services juridiques
Me Sophie Gagnon quitte la direction de Juripop
Avez-vous déjà rêvé prendre un avion électrique?
Économie
Avez-vous déjà rêvé prendre un avion électrique?
Donald Trump congédie une autre directrice
Centre de contrôle et de prévention des maladies
Donald Trump congédie une autre directrice
«Ça se résume à la différence entre la liberté religieuse et la provocation»
Contrôle des prières publiques
«Ça se résume à la différence entre la liberté religieuse et la provocation»
«On a l'impression que la CAQ essaie de sortir un lapin de son chapeau»
Prières de rues et débat sur la laïcité
«On a l'impression que la CAQ essaie de sortir un lapin de son chapeau»
Le DPCP a annoncé la fermeture du dossier des fuites à l’UPAC
Une interminable saga
Le DPCP a annoncé la fermeture du dossier des fuites à l’UPAC
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00