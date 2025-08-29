À la commission Gallant, vendredi, Christian Dubé — ancien président du Conseil du trésor (2018-2020) et actuel ministre de la Santé — a témoigné au sujet du projet de virage numérique de la SAAQ, affirmant n’avoir été informé de l’explosion des coûts qu’en février dernier.

Sa successeure au Conseil du trésor, Sonia LeBel, a également témoigné vendredi.

