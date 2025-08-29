Consigne élargie au Québec

Des files d'attente dès l'ouverture, des frictions entre employés et clients, une infestation de machines, odeurs nauséabondes: l'élargissement de la consigne crée un achalandage monstre chez de nombreux détaillants en alimentation cet été.

L'organisme Consignaction assure que la situation s'améliorera à mesure que de nouveaux sites de collecte seront ouverts…

Mais entre-temps, les épiciers sont complètement submergés… Pour eux, le système a atteint sa limite.

Écoutez Pierre-Alexandre Blouin, PDG de l'Association des commerçants du détail du Québec, en discuter avec Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.