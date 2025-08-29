Consigne élargie au Québec

Des files d'attente dès l'ouverture, des frictions entre employés et clients, une infestation de machines, odeurs nauséabondes: l'élargissement de la consigne crée un achalandage monstre chez de nombreux détaillants en alimentation cet été.
L'organisme Consignaction assure que la situation s'améliorera à mesure que de nouveaux sites de collecte seront ouverts…
Mais entre-temps, les épiciers sont complètement submergés… Pour eux, le système a atteint sa limite.
Écoutez Pierre-Alexandre Blouin, PDG de l'Association des commerçants du détail du Québec, en discuter avec Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.
«On a beaucoup, beaucoup de volume de contenants qui revient dans des magasins qui n'étaient pas prévus pour ça. On s'attendait à avoir évidemment plus de centres de retour dédiés Consignaction qu'on commence à avoir un peu partout sur le territoire. Mais force est de constater que ce n'était pas suffisant pour cet été.»