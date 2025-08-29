Conséquences importantes sur le financement

Les nouveaux quotas fixés par le gouvernement du Québec et du Canada pour limiter le nombre d'immigrés temporaires dans la province frappent de plein fouet les universités.

La baisse du nombre d'étudiants internationaux se fait ressentir et cela a des conséquences financières importantes sur les établissements d'enseignement.

À l'Université du Québec à Chicoutimi, on est passé de 7 000 étudiants (dont 2 500 internationaux) à 6 500 (dont 1 700 internationaux) lors de la rentrée 2025. Simplement pour cet établissement, les pertes sont de 6 millions de dollars pour chaque tranche de 500 étudiants étrangers en moins.

Écoutez le récit du recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi Ghislain Samson, vendredi, au micro de Luc Ferrandez.