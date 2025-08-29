Drame sur la route

Un homme de 39 ans a été arrêté en Outaouais jeudi en lien avec le délit de fuite mortel qui a eu lieu sur l'autoroute 20 près de Saint-Hyacinthe.

Le suspect est présentement détenu et pourrait faire face à des chefs d'accusation de délit de fuite mortel et de délit de fuite causant des lésions.

La collaboration des camionneurs et le visionnement de vidéos de caméras embarquées ont grandement permis de faire avancer l'enquête.

Écoutez le résumé du porte-parole de la Sûreté du Québec Louis-Philippe Ruel, vendredi, au micro de Luc Ferrandez.