Taylor Swift et Travis Kelce

Cette semaine, la chanteuse Taylor Swift et le joueur des Chiefs de Kansas City Travis Kelce ont annoncé leurs fiançailles sur les réseaux sociaux, déclenchant des milliers de réactions partout dans le monde.

Mais derrière le conte de fée, cette annonce génère une certaine pression chez les couples qui n'ont pas encore franchi cette étape.

Pourquoi comparons-nous nos vies à celles de personnes qui ne nous ressemblent pas?

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée en discuter avec Marie-Eve Tremblay, vendredi, à l'émission Radio textos.