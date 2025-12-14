Une importante fusillade est survenue à Bondi Beach en Australie, un lieu emblématique du surf et du tourisme.
Écoutez Fadwa Lapierre discuter ces répercussions de ce triste évènement, dimanche, lors de sa chronique voyage au micro de Denis Lévesque.
«Cette attaque qui visait une communauté, la communauté juive, s'attaque aussi au sentiment de sécurité et ça fonctionne. Après, on va toujours se demander si ça peut nous arriver. Et, comme touristes, on se dit, j'étais là. Est-ce que ça pourrait m'arriver? Souvent, ce sont des innocents qui se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Puis ça assombrit notre inquiétude dans plusieurs lieux touristiques.»
Aussi dans cette chronique :
-
Un nouveau rapport indique que les Caraïbes et l’Amérique latine pourraient vivre plus de conflits armés.
-
Bancs non inclinables dans l'avion, WestJet recule!