 Aller au contenu
Art de vivre
Chronique voyage

Fusillade à Bondi Beach : «C'est une attaque aussi au sentiment de sécurité»

par 98.5

0:00
6:42

Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 décembre 2025 10:28

Avec

Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Fusillade à Bondi Beach : «C'est une attaque aussi au sentiment de sécurité»
Une importante fusillade est survenue à Bondi Beach en Australie, un lieu emblématique du surf et du tourisme / Mark Baker / The Associated Press

Une importante fusillade est survenue à Bondi Beach en Australie, un lieu emblématique du surf et du tourisme. 

Écoutez Fadwa Lapierre discuter ces répercussions de ce triste évènement, dimanche, lors de sa chronique voyage au micro de Denis Lévesque.

«Cette attaque qui visait une communauté, la communauté juive, s'attaque aussi au sentiment de sécurité et ça fonctionne. Après, on va toujours se demander si ça peut nous arriver. Et, comme touristes, on se dit, j'étais là. Est-ce que ça pourrait m'arriver? Souvent, ce sont des innocents qui se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Puis ça assombrit notre inquiétude dans plusieurs lieux touristiques.»

Fadwa Lapierre

Aussi dans cette chronique :

  • Un nouveau rapport indique que les Caraïbes et l’Amérique latine pourraient vivre plus de conflits armés.

  • Bancs non inclinables dans l'avion, WestJet recule!

Vous aimerez aussi

Posture au travail: quelle est la position idéale entre assis et debout?
La commission
Posture au travail: quelle est la position idéale entre assis et debout?
0:00
9:48
Les secrets de Ricardo pour un Noël sans stress
Lagacé le matin
Les secrets de Ricardo pour un Noël sans stress
0:00
13:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
ASSNAT : «J'en reviens pas de voir cette finale politique»
Rattrapage
Gilles Proulx au segment J'en reviens pas
ASSNAT : «J'en reviens pas de voir cette finale politique»
Un spectacle de Salebarbes diffusé à TVA
Rattrapage
Chronique culturelle
Un spectacle de Salebarbes diffusé à TVA
Task : une mini-série à dévorer pendant le temps des fêtes
Rattrapage
Chronique culturelle
Task : une mini-série à dévorer pendant le temps des fêtes
Hausse du cout de la vie : «Empire devra se poser des questions»
Rattrapage
Les profits trimestriels en chute de 8,8 %
Hausse du cout de la vie : «Empire devra se poser des questions»
Égypte : «Il y a des enjeux de droits fondamentaux qui font réfléchir»
Rattrapage
En voyage au Caire
Égypte : «Il y a des enjeux de droits fondamentaux qui font réfléchir»
14 000$ remis à la pédiatrie sociale grâce à une tarte aux chips
Rattrapage
Tour du Québec
14 000$ remis à la pédiatrie sociale grâce à une tarte aux chips
Les Canadiens s'inclinent 5-4 face aux Rangers
Rattrapage
Actualités sportives
Les Canadiens s'inclinent 5-4 face aux Rangers
Projet de loi : considérer le féminicide comme meurtre au 1er degré
Rattrapage
Chronique judiciaire
Projet de loi : considérer le féminicide comme meurtre au 1er degré
«La CAQ a raté l'occasion d'une vraie discussion sur le mode de rémunération»
Rattrapage
Contenu de l'entente de principe avec la FMOQ
«La CAQ a raté l'occasion d'une vraie discussion sur le mode de rémunération»
Cadeaux qui ne conviennent pas : quelles sont les politiques d'échanges?
Rattrapage
Chronique économique
Cadeaux qui ne conviennent pas : quelles sont les politiques d'échanges?
QW4RTZ revisite plusieurs chansons traditionnelles
Rattrapage
Album Trip de trad
QW4RTZ revisite plusieurs chansons traditionnelles
Brigitte Macron traite de «sales connes» les membres d'un collectif féministe
Rattrapage
Vidéo dans les coulisses d'un spectacle
Brigitte Macron traite de «sales connes» les membres d'un collectif féministe
«Ça pourrait transformer les déplacements dans le cœur économique du Canada»
Rattrapage
Futur TGV entre Québec et Toronto
«Ça pourrait transformer les déplacements dans le cœur économique du Canada»
Fusillades en Australie et aux États-Unis : bilan des deux tragédies
Rattrapage
Revue de presse
Fusillades en Australie et aux États-Unis : bilan des deux tragédies