Avez-vous déjà rêvé prendre un avion électrique?

Pas Michèle Boisvert, mais ça ne l'empêche pas d'en parler au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

On parle de H55, une société suisse fondée il y a huit ans, issue du projet Solar Impulse de Bertrand Piccard, spécialisée dans la propulsion électrique pour l’aviation.

Dirigée par le Québécois Martin Larose, H55 a établi une filiale nord-américaine à Longueuil, soutenue par Investissement Québec et le gouvernement fédéral (10 millions de dollars).

L’entreprise développe des avions électriques pour écoles de pilotage (Bristell B23), collabore avec Pratt & Whitney sur des modèles hybrides, et vise un marché de 80 milliards de dollars pour l’aviation régionale d’ici 5 à 10 ans.