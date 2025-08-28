Les policiers enquêtent depuis des mois

Grâce à un recours devant la Cour du Québec, La Presse a obtenu le dévoilement de documents judiciaires jusque-là scellés dans le cadre de l’enquête policière sur SAAQClic.

Trois révélations choc se dégagent de cette enquête: les autorités soupçonnent qu’il y a bel et bien eu corruption dans cette affaire.

Quatre suspects, dont un fonctionnaire, sont désormais dans la ligne de mire. Et surtout, la SAAQ continue, encore aujourd’hui, d’empêcher les policiers d’avoir accès à des documents sensibles.

Écoutez le journaliste Vincent Larouche de La Presse commenter le dossier SAAQclic au micro de Philippe Cantin.