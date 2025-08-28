Les policiers enquêtent depuis des mois

Grâce à un recours devant la Cour du Québec, La Presse a obtenu le dévoilement de documents judiciaires jusque-là scellés dans le cadre de l’enquête policière sur SAAQClic.
Trois révélations choc se dégagent de cette enquête: les autorités soupçonnent qu’il y a bel et bien eu corruption dans cette affaire.
Quatre suspects, dont un fonctionnaire, sont désormais dans la ligne de mire. Et surtout, la SAAQ continue, encore aujourd’hui, d’empêcher les policiers d’avoir accès à des documents sensibles.
Écoutez le journaliste Vincent Larouche de La Presse commenter le dossier SAAQclic au micro de Philippe Cantin.
«Depuis février, les policiers ont beaucoup travaillé sur cette enquête criminelle: ils ont rencontré 17 témoins clés de l’affaire, qui leur ont parlé en long et en large des stratagèmes qu’ils disent avoir constatés. Ces informations recoupent beaucoup de ce qu’on entend à la commission Gallant et ce qui apparaît dans le rapport de la Vérificatrice générale. Vingt-deux policiers ont recueilli ces confidences de personnes à l’intérieur. Selon eux, il y a des raisons de croire que quatre personnes pourraient être accusées, dont au moins une qui serait un fonctionnaire. On ne sait pas s’il y en a d’autres, mais au moins un fonctionnaire corrompu est soupçonné. »