Pratiques trop infantilisantes?

En pleine semaine de rentrée scolaire, on observe des comportements nouveaux chez les étudiants qui font leur entrée au cégep et leurs parents.

On remarque notamment que de plus en plus d’élèves se font accompagner par leurs parents lors de leur première journée de classe.

Les établissements organisent aussi des activités destinées aux familles des étudiants, âgés de 17 ou 18 ans, pour qu'elles se familiarisent avec leur environnement.

Quel est l’objectif en les impliquant de cette façon? Est-ce que ce sont des pratiques nocives pour l’autonomie et le développement des jeunes étudiants?

Écoutez Pascale Bourgeois, chargée de cours au département d’éducation et pédagogie à la faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, jeudi, à La commission.