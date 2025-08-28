De Centraide au poste de conseiller?

Claude Pinard, ex-PDG de Centraide, sera candidat au poste de conseiller municipal dans le district de Saint-Jacques sous la bannière d’Ensemble Montréal, le parti de la candidate à la mairie Soraya Martinez Ferrada.

Son nom avait beaucoup circulé comme possible candidat à la mairie de Montréal.

Claude Pinard explique avoir choisi de faire le saut en politique active afin de mettre fin «au vide de l’administration actuelle sur les enjeux du quotidien.»

Écoutez le nouveau candidat d’Ensemble Montréal au poste de conseiller municipal dans le district de Saint-Jacques, à l’émission La Commission.