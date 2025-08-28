 Aller au contenu
Politique municipale
De Centraide au poste de conseiller?

«L'espèce de vide sur les enjeux du quotidien m'agace» -Claude Pinard

par 98.5

0:00
7:37

Entendu dans

La commission

le 28 août 2025 12:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«L'espèce de vide sur les enjeux du quotidien m'agace» -Claude Pinard
La commission / Cogeco Média

Claude Pinard, ex-PDG de Centraide, sera candidat au poste de conseiller municipal dans le district de Saint-Jacques sous la bannière d’Ensemble Montréal, le parti de la candidate à la mairie Soraya Martinez Ferrada.

Son nom avait beaucoup circulé comme possible candidat à la mairie de Montréal.

Claude Pinard explique avoir choisi de faire le saut en politique active afin de mettre fin «au vide de l’administration actuelle sur les enjeux du quotidien.»

Écoutez le nouveau candidat d’Ensemble Montréal au poste de conseiller municipal dans le district de Saint-Jacques, à l’émission La Commission

«Je l’ai répété à maintes reprises: on ne peut pas se dire surpris que le 1er décembre arrive. Il faut une véritable planification et il faut prendre des décisions. On ne peut pas simplement constater que ça va mal en itinérance et dire qu’on n’a pas assez de moyens, ou encore qu’il faut aller chercher de l’argent à Québec. Si on assume nos responsabilités, c’est aussi une question d’imputabilité. En politique, on est responsables de certaines choses, et il faut les prendre.»

Claude Pinard sur ce qu'il qualifie de «vide de l’administration actuelle sur les enjeux du quotidien.»

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

800 nouveaux logements d'ici 2029 à Montréal
La commission
800 nouveaux logements d'ici 2029 à Montréal
0:00
11:31
À Lamarche, au Saguenay-Lac-St-Jean: tirage de 14 terrains à «prix abordables»
La commission
À Lamarche, au Saguenay-Lac-St-Jean: tirage de 14 terrains à «prix abordables»
0:00
5:19

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les fiançailles de Taylor Swift et Travis Kelce ont des impacts sur la bourse
La nouvelle reprise partout dans le monde
Les fiançailles de Taylor Swift et Travis Kelce ont des impacts sur la bourse
«C'est très rare de voir un premier ministre se mêler d'une enquête policière»
SAAQclic
«C'est très rare de voir un premier ministre se mêler d'une enquête policière»
«Il y a des conducteurs qui lisent ou écoutent des films sur leur iPad»
Accident mortel sur la 30
«Il y a des conducteurs qui lisent ou écoutent des films sur leur iPad»
Le PDG de l'ACQ préoccupé par le «Far West» qui règne sur les routes du Québec
L'Association du camionnage sonne l'alarme
Le PDG de l'ACQ préoccupé par le «Far West» qui règne sur les routes du Québec
«Ça semble être une manière de faire diversion sur la commission Gallant»
Interdiction de la prière de rue
«Ça semble être une manière de faire diversion sur la commission Gallant»
À Lamarche, au Saguenay-Lac-St-Jean: tirage de 14 terrains à «prix abordables»
Revitalisation de municipalité
À Lamarche, au Saguenay-Lac-St-Jean: tirage de 14 terrains à «prix abordables»
Est-ce possible pour un camionneur de ne pas sentir s'il heurte une voiture?
Tribune téléphonique
Est-ce possible pour un camionneur de ne pas sentir s'il heurte une voiture?
Frappes israéliennes à Gaza: «Les mensonges de Netanyahou ne passent pas»
Rafale de nouvelles
Frappes israéliennes à Gaza: «Les mensonges de Netanyahou ne passent pas»
La SQ intervient dans une histoire de parents toxique dans un cadre sportif
Finale Moustique-Benjamin du Festi-Balle
La SQ intervient dans une histoire de parents toxique dans un cadre sportif
Fusillade: «C'est terrible, rien n'aurait pu être fait en termes de sécurité»
Tragédie au Minnesota
Fusillade: «C'est terrible, rien n'aurait pu être fait en termes de sécurité»
Le deuil blanc: dire adieu à quelqu’un qui est encore là... pour le moment
La chronique de Geneviève Pettersen
Le deuil blanc: dire adieu à quelqu’un qui est encore là... pour le moment
3,2 millions de logements nécessaires au Canada d'ici 2035
Selon le directeur parlementaire du budget
3,2 millions de logements nécessaires au Canada d'ici 2035
Karl Malenfant: «L'objet d'une campagne de mensonges à son endroit» -son avocat
Commission Gallant
Karl Malenfant: «L'objet d'une campagne de mensonges à son endroit» -son avocat
«Si on veut aller au-delà des États-Unis, ça passe par bateau» -Julien Beaudry
Port à Contrecœur
«Si on veut aller au-delà des États-Unis, ça passe par bateau» -Julien Beaudry
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00