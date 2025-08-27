S'il y a de moins en moins de Canadiens qui visitent les États-Unis depuis des mois, plusieurs d'entre eux qui y vivent en partie pourraient décider de revenir au Canada pour de bon.
Selon un sondage Royal Lepage réalisé en août, 54 % des Canadiens propriétaires d’une résidence aux États-Unis prévoient de la vendre dans l’année.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les raisons évoquées pour ces potentielles ventes: l’administration Trump (62 %) et les conditions climatiques extrêmes (5 %);
- Des États comme la Floride, l’Arizona et la Californie risquent de perdre des millions de dollars et des milliers de résidents canadiens, impactant leur économie et vie sociale;
- Nouvelle tendance pour les maisons de luxe aux États-Unis: demander à y vivre un peu avant d’acheter...