S'il y a de moins en moins de Canadiens qui visitent les États-Unis depuis des mois, plusieurs d'entre eux qui y vivent en partie pourraient décider de revenir au Canada pour de bon.

Selon un sondage Royal Lepage réalisé en août, 54 % des Canadiens propriétaires d’une résidence aux États-Unis prévoient de la vendre dans l’année.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

