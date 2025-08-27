 Aller au contenu
Justice et faits divers
Ex-étudiante et joueuse de basketball

Exclusif | Une femme poursuit au civil trois de ses ex-entraîneurs

par 98.5

0:00
4:12

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 août 2025 17:36

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Exclusif | Une femme poursuit au civil trois de ses ex-entraîneurs
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Une femme poursuit au civil trois de ses anciens entraîneurs de basketball et un Centre de service scolaire pour les abus qu’elle aurait subis pendant plusieurs années.

Shabeka Taylor poursuit ses entraîneurs de basketball de l’époque, Charles-Xavier Boislard, Daniel Lacasse et Rastko Popovic, mais aussi le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys pour la somme de 3, 228 millions $

Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel donner les détails de cette histoire au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

La demanderesse peut être nommée, car «lors des procédures au criminel, elle a demandé et obtenu la levée de l’ordonnance de non-publication», explique Bénédicte Lebel.

Des entraîneurs de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent avaient été accusés de crimes sexuels sur des jeunes. Le gouvernement a lancé une enquête qui a permis de constater que la dignité de certaines joueuses de basketball n’a pas été respectée et qu’une culture néfaste s’était installée dans le programme de basket.

À l'époque, il y a eu des procédures judiciaires au criminel. Certaines sont toujours en cours. Et maintenant, il y a une poursuite au civil.

La femme, qui a aujourd’hui 31 ans, dépose la poursuite en dommages et intérêts pour des événements qui seraient survenus entre les années 2006 et 2012.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Pourquoi Gilbert Rozon s'en prend aux journalistes qui couvrent son procès?
Radio textos
Pourquoi Gilbert Rozon s'en prend aux journalistes qui couvrent son procès?
0:00
15:23
Karl Malenfant: «L'objet d'une campagne de mensonges à son endroit» -son avocat
La commission
Karl Malenfant: «L'objet d'une campagne de mensonges à son endroit» -son avocat
0:00
18:56

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«On doit préparer les 50 prochaines années» -Joëlle Brodeur
Nouvelle PDG du Parc olympique
«On doit préparer les 50 prochaines années» -Joëlle Brodeur
54 % des Canadiens propriétaires d’une résidence prévoient de la vendre
Aux États-Unis
54 % des Canadiens propriétaires d’une résidence prévoient de la vendre
«Lâchez-moi avec les pensées et les prières» -Le maire de Minneapolis
Tuerie à Minneapolis
«Lâchez-moi avec les pensées et les prières» -Le maire de Minneapolis
«Trump négocie comme un bulldozer, mais Carney joue à la roulette russe»
Négociations Canada-États-Unis
«Trump négocie comme un bulldozer, mais Carney joue à la roulette russe»
«Il dit qu'on mène contre son client une campagne de mensonges»
Entrevue avec l'avocat de Karl Malenfant
«Il dit qu'on mène contre son client une campagne de mensonges»
Rentrée télé 2025: quel est l'état de l'industrie?
Télévision
Rentrée télé 2025: quel est l'état de l'industrie?
Des microdoses de lithium pour ralentir la dégénérescence cognitive?
Possible allié contre l'Alzheimer
Des microdoses de lithium pour ralentir la dégénérescence cognitive?
«On a reçu en deux mois même pas l'équivalent d'une semaine d'eau»
Manque d'eau (pluie) pour les agriculteurs
«On a reçu en deux mois même pas l'équivalent d'une semaine d'eau»
«L'objectif, c'est d’établir quels sont les impacts des agressions alléguées»
Témoignage d'un psychologue au procès de Rozon
«L'objectif, c'est d’établir quels sont les impacts des agressions alléguées»
«Je salue le clan Fernandez de demander ça à Venus Williams» -Évelyne Audet
Leylah Fernandez en double avec Venus Williams
«Je salue le clan Fernandez de demander ça à Venus Williams» -Évelyne Audet
Présentation de «Fanny»: le long métrage québécois le plus vu cette semaine
Festival d'Angoulême
Présentation de «Fanny»: le long métrage québécois le plus vu cette semaine
Tireur suspect: «Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations»
Enfants tués à Minneapolis
Tireur suspect: «Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations»
«Un manque de priorité accordé aux dépassements de coûts»
Gestion du gouvernement Legault
«Un manque de priorité accordé aux dépassements de coûts»
«Éric Caire maintient sa version des faits» -Philippe Bonneville
Commission Gallant
«Éric Caire maintient sa version des faits» -Philippe Bonneville
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00