Ex-étudiante et joueuse de basketball

Une femme poursuit au civil trois de ses anciens entraîneurs de basketball et un Centre de service scolaire pour les abus qu’elle aurait subis pendant plusieurs années.

Shabeka Taylor poursuit ses entraîneurs de basketball de l’époque, Charles-Xavier Boislard, Daniel Lacasse et Rastko Popovic, mais aussi le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys pour la somme de 3, 228 millions $

Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel donner les détails de cette histoire au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

La demanderesse peut être nommée, car «lors des procédures au criminel, elle a demandé et obtenu la levée de l’ordonnance de non-publication», explique Bénédicte Lebel.

Des entraîneurs de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent avaient été accusés de crimes sexuels sur des jeunes. Le gouvernement a lancé une enquête qui a permis de constater que la dignité de certaines joueuses de basketball n’a pas été respectée et qu’une culture néfaste s’était installée dans le programme de basket.

À l'époque, il y a eu des procédures judiciaires au criminel. Certaines sont toujours en cours. Et maintenant, il y a une poursuite au civil.

La femme, qui a aujourd’hui 31 ans, dépose la poursuite en dommages et intérêts pour des événements qui seraient survenus entre les années 2006 et 2012.