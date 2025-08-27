 Aller au contenu
Société
Possible allié contre l'Alzheimer

Des microdoses de lithium pour ralentir la dégénérescence cognitive?

par 98.5

0:00
8:30

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 août 2025 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin Carli
Martin Carli
Des microdoses de lithium pour ralentir la dégénérescence cognitive?
Martin Carli / Cogeco Média

Une récente étude de l’Université Harvard révèle que le lithium, déjà utilisé en psychiatrie depuis les années 1970, pourrait ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer, en agissant sur les protéines bêta-amyloïdes et tau. 

Les chercheurs ont constaté une carence en lithium dans les cerveaux de personnes atteintes d’Alzheimer, suggérant que des microdoses pourraient freiner la maladie, notamment en prévention chez les personnes à risque génétique.

Écoutez Martin Carli, vulgarisateur scientifique, expliquer le tout, mercredi, au micro du Québec maintenant avec Philippe Cantin.  

Fait important: des essais cliniques restent nécessaires avant une utilisation généralisée.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On doit préparer les 50 prochaines années» -Joëlle Brodeur
Le Québec maintenant
«On doit préparer les 50 prochaines années» -Joëlle Brodeur
0:00
14:21
Le deuil blanc: dire adieu à quelqu’un qui est encore là... pour le moment
La commission
Le deuil blanc: dire adieu à quelqu’un qui est encore là... pour le moment
0:00
13:39

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«On doit préparer les 50 prochaines années» -Joëlle Brodeur
Nouvelle PDG du Parc olympique
«On doit préparer les 50 prochaines années» -Joëlle Brodeur
54 % des Canadiens propriétaires d’une résidence prévoient de la vendre
Aux États-Unis
54 % des Canadiens propriétaires d’une résidence prévoient de la vendre
«Lâchez-moi avec les pensées et les prières» -Le maire de Minneapolis
Tuerie à Minneapolis
«Lâchez-moi avec les pensées et les prières» -Le maire de Minneapolis
«Trump négocie comme un bulldozer, mais Carney joue à la roulette russe»
Négociations Canada-États-Unis
«Trump négocie comme un bulldozer, mais Carney joue à la roulette russe»
Exclusif | Une femme poursuit au civil trois de ses ex-entraîneurs
Ex-étudiante et joueuse de basketball
Exclusif | Une femme poursuit au civil trois de ses ex-entraîneurs
«Il dit qu'on mène contre son client une campagne de mensonges»
Entrevue avec l'avocat de Karl Malenfant
«Il dit qu'on mène contre son client une campagne de mensonges»
Rentrée télé 2025: quel est l'état de l'industrie?
Télévision
Rentrée télé 2025: quel est l'état de l'industrie?
«On a reçu en deux mois même pas l'équivalent d'une semaine d'eau»
Manque d'eau (pluie) pour les agriculteurs
«On a reçu en deux mois même pas l'équivalent d'une semaine d'eau»
«L'objectif, c'est d’établir quels sont les impacts des agressions alléguées»
Témoignage d'un psychologue au procès de Rozon
«L'objectif, c'est d’établir quels sont les impacts des agressions alléguées»
«Je salue le clan Fernandez de demander ça à Venus Williams» -Évelyne Audet
Leylah Fernandez en double avec Venus Williams
«Je salue le clan Fernandez de demander ça à Venus Williams» -Évelyne Audet
Présentation de «Fanny»: le long métrage québécois le plus vu cette semaine
Festival d'Angoulême
Présentation de «Fanny»: le long métrage québécois le plus vu cette semaine
Tireur suspect: «Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations»
Enfants tués à Minneapolis
Tireur suspect: «Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations»
«Un manque de priorité accordé aux dépassements de coûts»
Gestion du gouvernement Legault
«Un manque de priorité accordé aux dépassements de coûts»
«Éric Caire maintient sa version des faits» -Philippe Bonneville
Commission Gallant
«Éric Caire maintient sa version des faits» -Philippe Bonneville
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00