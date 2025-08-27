Témoignage d'un psychologue au procès de Rozon

Un spécialiste s'est penché mercredi sur les impacts des présumées agressions de Gilbert Rozon sur trois des neuf femmes qui le poursuivent au civil.
Écoutez Any Guillemette, journaliste pour Cogeco Nouvelles, en discuter avec Philippe Cantin de ce procès toujours en cours au palais de justice de Montréal.
«C'est un spécialiste en matière d'agression sexuelle, c'est un psychologue. L'objectif c'est d’établir quels sont les impacts des agressions alléguées, pour après décider des sommes qui seront versées si jamais Gilbert Rozon était reconnu fautif dans cette histoire.»