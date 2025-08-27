Enfants tués à Minneapolis

Un tireur a tué deux enfants et en a blessé une dizaine d’autres en ouvrant le feu dans l’église d’une école catholique, mercredi, à Minneapolis.

Le suspect, un jeune homme d'une vingtaine d'années, s’est ensuite donné la mort. La ville est sous le choc après cette attaque terrible qui s’ajoute à une série de fusillades ces derniers jours aux États-Unis…

Écoutez Sonia Dridi, correspondante à la Maison-Blanche pour RTBF, FRANCE 24 et BFM TV, revenir sur cet évènement tragique au micro de Philippe Cantin.