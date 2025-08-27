L'ancien ministre de la Cybersécurité et du Numérique Éric Caire a témoigné mercredi à la Commission Gallant qui vise à faire la lumière sur le fiasco SAAQclic.
Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco nouvelle résumer le tout au micro de Philippe Cantin.
«Premièrement, il faut dire qu'il maintient sa version des faits. Il persiste et signe. Jusqu'à maintenant, il continue de dire que ce n'est qu'en 2022 qu'il a réalisé que les coûts du virage numérique de la SAAQ étaient en augmentation.»