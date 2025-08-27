 Aller au contenu
Société
Commission Gallant

«Éric Caire maintient sa version des faits» -Philippe Bonneville

par 98.5

0:00
8:10

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 août 2025 15:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
«Éric Caire maintient sa version des faits» -Philippe Bonneville
Philippe Bonneville / Cogeco Média

L'ancien ministre de la Cybersécurité et du Numérique Éric Caire a témoigné mercredi à la Commission Gallant qui vise à faire la lumière sur le fiasco SAAQclic.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco nouvelle résumer le tout au micro de Philippe Cantin.

«Premièrement, il faut dire qu'il maintient sa version des faits. Il persiste et signe. Jusqu'à maintenant, il continue de dire que ce n'est qu'en 2022 qu'il a réalisé que les coûts du virage numérique de la SAAQ étaient en augmentation.»

Philippe Bonneville

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Est-ce possible pour un camionneur de ne pas sentir s'il heurte une voiture?
La commission
Est-ce possible pour un camionneur de ne pas sentir s'il heurte une voiture?
0:00
8:09
«On doit préparer les 50 prochaines années» -Joëlle Brodeur
Le Québec maintenant
«On doit préparer les 50 prochaines années» -Joëlle Brodeur
0:00
14:21

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«On doit préparer les 50 prochaines années» -Joëlle Brodeur
Nouvelle PDG du Parc olympique
«On doit préparer les 50 prochaines années» -Joëlle Brodeur
54 % des Canadiens propriétaires d’une résidence prévoient de la vendre
Aux États-Unis
54 % des Canadiens propriétaires d’une résidence prévoient de la vendre
«Lâchez-moi avec les pensées et les prières» -Le maire de Minneapolis
Tuerie à Minneapolis
«Lâchez-moi avec les pensées et les prières» -Le maire de Minneapolis
«Trump négocie comme un bulldozer, mais Carney joue à la roulette russe»
Négociations Canada-États-Unis
«Trump négocie comme un bulldozer, mais Carney joue à la roulette russe»
Exclusif | Une femme poursuit au civil trois de ses ex-entraîneurs
Ex-étudiante et joueuse de basketball
Exclusif | Une femme poursuit au civil trois de ses ex-entraîneurs
«Il dit qu'on mène contre son client une campagne de mensonges»
Entrevue avec l'avocat de Karl Malenfant
«Il dit qu'on mène contre son client une campagne de mensonges»
Rentrée télé 2025: quel est l'état de l'industrie?
Télévision
Rentrée télé 2025: quel est l'état de l'industrie?
Des microdoses de lithium pour ralentir la dégénérescence cognitive?
Possible allié contre l'Alzheimer
Des microdoses de lithium pour ralentir la dégénérescence cognitive?
«On a reçu en deux mois même pas l'équivalent d'une semaine d'eau»
Manque d'eau (pluie) pour les agriculteurs
«On a reçu en deux mois même pas l'équivalent d'une semaine d'eau»
«L'objectif, c'est d’établir quels sont les impacts des agressions alléguées»
Témoignage d'un psychologue au procès de Rozon
«L'objectif, c'est d’établir quels sont les impacts des agressions alléguées»
«Je salue le clan Fernandez de demander ça à Venus Williams» -Évelyne Audet
Leylah Fernandez en double avec Venus Williams
«Je salue le clan Fernandez de demander ça à Venus Williams» -Évelyne Audet
Présentation de «Fanny»: le long métrage québécois le plus vu cette semaine
Festival d'Angoulême
Présentation de «Fanny»: le long métrage québécois le plus vu cette semaine
Tireur suspect: «Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations»
Enfants tués à Minneapolis
Tireur suspect: «Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations»
«Un manque de priorité accordé aux dépassements de coûts»
Gestion du gouvernement Legault
«Un manque de priorité accordé aux dépassements de coûts»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00