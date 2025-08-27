 Aller au contenu
Politique internationale
Tragédie au Minnesota

Fusillade: «C'est terrible, rien n'aurait pu être fait en termes de sécurité»

98.5

27 août 2025

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, assis sur les marches de l'école de l'église de l'Annonciation alors que la police répond à une fusillade de masse signalée, le mercredi 27 août 2025, à Minneapolis. / (AP Photo/Abbie Parr)

Deux enfants sont morts et 17 personnes ont été blessées par un tireur qui a fait feu dans une école catholique du Minnesota, mercredi. 

Ce n'est pas un État où ce type de tragédie a souvent lieu... 

Quelle est la réaction des citoyens qui vivent à proximité de la fusillade? 

Écoutez Freddy Posine, résident du Minnesota et animateur sur KFAI Radio, discuter des détails connus de la fusillade, mercredi, à La commission

«C'est terrible. Enfin, rien n'aurait pu être fait en termes de sécurité par rapport à l'école. Je pense qu'il n'y a que le côté législatif [...] Moi, j'ai un enfant de seize ans et je suis inquiet. Bon, il est dans une plus petite école et ils sont très très attentifs à ce genre de phénomènes. Mais c'est quand même très inquiétant.»

Freddy Posine, résident du Minnesota

