Tragédie au Minnesota

Deux enfants sont morts et 17 personnes ont été blessées par un tireur qui a fait feu dans une école catholique du Minnesota, mercredi.
Ce n'est pas un État où ce type de tragédie a souvent lieu...
Quelle est la réaction des citoyens qui vivent à proximité de la fusillade?
Écoutez Freddy Posine, résident du Minnesota et animateur sur KFAI Radio, discuter des détails connus de la fusillade, mercredi, à La commission.
«C'est terrible. Enfin, rien n'aurait pu être fait en termes de sécurité par rapport à l'école. Je pense qu'il n'y a que le côté législatif [...] Moi, j'ai un enfant de seize ans et je suis inquiet. Bon, il est dans une plus petite école et ils sont très très attentifs à ce genre de phénomènes. Mais c'est quand même très inquiétant.»