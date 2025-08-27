Tragédie au Minnesota

Deux enfants sont morts et 17 personnes ont été blessées par un tireur qui a fait feu dans une école catholique du Minnesota, mercredi.

Ce n'est pas un État où ce type de tragédie a souvent lieu...

Quelle est la réaction des citoyens qui vivent à proximité de la fusillade?

Écoutez Freddy Posine, résident du Minnesota et animateur sur KFAI Radio, discuter des détails connus de la fusillade, mercredi, à La commission.