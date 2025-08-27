Le tronçon de l’autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie, fermé depuis samedi soir en raison d’un ponceau affaissé, rouvrira une voie dans chaque direction «probablement mardi», selon le ministère du Transport et de la Mobilité durable (MTMD).

Entre-temps, les Commissaires cherchent à savoir pourquoi les travaux n’ont pas été faits avant, alors que le MTMD était au courant de la situation depuis le mois de juin.

Écoutez Marc-André Martin, président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, expliquer le tout à La commission.

Il explique que le problème reflète un manque d’entretien dû à des coupes budgétaires de la CAQ et une pénurie d’ingénieurs.

Les travaux devraient durer 4 à 6 semaines.