Cartes sportives

Lors d’un encan organisé par Heritage Auctions, une carte sportive signée par Michael Jordan et Kobe Bryant a été vendue pour 12,9 millions $ US, surpassant le record de la carte recrue de Mickey Mantle de 1952 (12,6 millions $).
Écoutez à ce sujet Marc Juteau, président de Classic Auctions, au micro de Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Le marché des cartes de sport, notamment de basketball, connaît une croissance exponentielle;
- La spéculation, la rareté, la condition des items et l’intérêt mondial génèrent la valeur des cartes;
- On souligne l’importance de l’authentification et de la prudence dans les investissements.