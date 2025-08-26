Cartes sportives

Lors d’un encan organisé par Heritage Auctions, une carte sportive signée par Michael Jordan et Kobe Bryant a été vendue pour 12,9 millions $ US, surpassant le record de la carte recrue de Mickey Mantle de 1952 (12,6 millions $).

Écoutez à ce sujet Marc Juteau, président de Classic Auctions, au micro de Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.

