 Aller au contenu
Hockey
Cartes sportives

12,9 millions $ pour une carte de basketball

par 98.5

0:00
10:42

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 26 août 2025 21:31

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
12,9 millions $ pour une carte de basketball
Jean-Francois Baril / Cogeco Média

Lors d’un encan organisé par Heritage Auctions, une carte sportive signée par Michael Jordan et Kobe Bryant a été vendue pour 12,9 millions $ US, surpassant le record de la carte recrue de Mickey Mantle de 1952 (12,6 millions $).

Écoutez à ce sujet Marc Juteau, président de Classic Auctions, au micro de Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Le marché des cartes de sport, notamment de basketball, connaît une croissance exponentielle;
  • La spéculation, la rareté, la condition des items et l’intérêt mondial génèrent la valeur des cartes;
  • On souligne l’importance de l’authentification et de la prudence dans les investissements.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le parcours et la façon de faire de Stéphane Pilotte
Les amateurs de sports
Le parcours et la façon de faire de Stéphane Pilotte
0:00
19:26
«Plus une approche personnalisée, moins de volume» -Dominic Deblois
Les amateurs de sports
«Plus une approche personnalisée, moins de volume» -Dominic Deblois
0:00
11:33

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
George Springer poursuit sa saison de rêve
Deux autres circuits
George Springer poursuit sa saison de rêve
«Quand je tombe du côté des gentils, je perds de la saveur» -Benjamin Tull
La lutte, toujours aussi populaire au Québec
«Quand je tombe du côté des gentils, je perds de la saveur» -Benjamin Tull
Le Russe Daniil Medvedev avait-il raison de se plaindre?
Duel controversé à New York
Le Russe Daniil Medvedev avait-il raison de se plaindre?
«Ivan Jaime est le premier vrai joueur numéro dix depuis Djordje Mihailovic»
Un nouveau milieu de terrain pour le CF Montréal
«Ivan Jaime est le premier vrai joueur numéro dix depuis Djordje Mihailovic»
«Pour un quart régulier, ce n'est pas assez» -Jean St-Onge
La performance de James Morgan
«Pour un quart régulier, ce n'est pas assez» -Jean St-Onge
«Je suis né pour offrir un spectacle au public» -Christian Mbilli
Gala de boxe le 13 septembre à Las Vegas
«Je suis né pour offrir un spectacle au public» -Christian Mbilli
Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
Bonsoir les sportifs
Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
Une controverse entoure Andre Dawson et le Temple de la renommée du baseball
Ancienne vedette des Expos
Une controverse entoure Andre Dawson et le Temple de la renommée du baseball
«L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup» -Maxim P. Paquet
Saison terminée pour l'Alliance
«L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup» -Maxim P. Paquet
«Vladimir Guerrero brille en deuxième moitié de saison»
L'actualité sportive vue par Jeremy Filosa
«Vladimir Guerrero brille en deuxième moitié de saison»
«Le plus remarquable, c'est le nombre de Québécois qui jouent dans la LCF»
Selon Jacques Dussault
«Le plus remarquable, c'est le nombre de Québécois qui jouent dans la LCF»
Caleb Evans sera le quart partant des Alouettes pour le prochain match
L'actualité sportive revue par Jeremy Filosa
Caleb Evans sera le quart partant des Alouettes pour le prochain match
L'actualité sportive commentée
Bonsoir les sportifs
L'actualité sportive commentée
«C'était un combat comme les autres» -Tammara Thibeault
De retour de New York après sa victoire
«C'était un combat comme les autres» -Tammara Thibeault
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La nuit en direct
En direct
La nuit en direct
En ondes jusqu’à 03:00