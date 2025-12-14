Le hockey des Canadiens

Après 20 minutes de jeu, c'est 0-0 au Centre Bell entre les Canadiens et les Oilers.

En marge de cette rencontre, le regard est porté sur l'entraîneur de Toronto, Craig Berube qui a vivement critiqué l'implication de ses joueurs vedettes, insistant qu'ils n'arrivent pas à élever leur niveau de jeu.

Le DG du Wild, Bill Guerin, a complété l'acquisition de Quinn Hughes, affirmant croire en la capacité de son équipe à se battre pour le championnat.

L'émergence de deux jeunes gardiens au Minnesota renforce leur profondeur pour affronter la Centrale.

Écoutez le premier entracte du match entre les Canadiens et les Oilers, dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé.