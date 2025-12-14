Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal reçoivent la visite des Oilers d'Edmonton, dimanche soir, au Centre Bell.

Dany Dubé et Martin McGuire reviennent sur la défaite du CH en prolongation contre les Rangers, où l'entraîneur Martin St-Louis a fustigé les «erreurs niaiseuses» et le manque de maturité de ses joueurs, qui ont «donné la vie» à l'adversaire.

La discussion se tourne vers le match contre les Oilers, marqué par la surprise de voir Jakub Dobes obtenir le départ devant le filet plutôt que Montembeault, dont les statistiques à domicile inquiètent.

Face à eux, les Oilers sont menés par l’extraordinaire Connor McDavid et Leon Draisaitl (le « monstre à deux têtes »).

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Canadiens et les Oilers dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé.