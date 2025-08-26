Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive au micro de l'animateur jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Félix Auger Aliassime et Denis Shapovalov accèdent au deuxième tour aux internationaux de tennis du Canada;
- On parle de Carlos Alcaraz... et de coupes de cheveux;
- Le Canada se prépare en vue de la Coupe du monde de soccer: six Québécois au sein de l'équipe nationale;
- Une autre soirée exceptionnelle (deux autres circuits) pour George Springer des Blue Jays;
- Le record de 50 circuits pour un receveur de Cal Raleigh des Mariners;
- La possibilité d’un début anticipé de la saison LNH.