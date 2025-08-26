 Aller au contenu
George Springer poursuit sa saison de rêve

par 98.5 Sports

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 26 août 2025 21:06

Jeremy Filosa
Jean-Francois Baril
George Springer poursuit sa saison de rêve
George Springer vient de frapper un autre circuit. / PC/Sammy Kogan

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive au micro de l'animateur jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Félix Auger Aliassime et Denis Shapovalov accèdent au deuxième tour aux internationaux de tennis du Canada;
  • On parle de Carlos Alcaraz... et de coupes de cheveux;
  • Le Canada se prépare en vue de la Coupe du monde de soccer: six Québécois au sein de l'équipe nationale;
  • Une autre soirée exceptionnelle (deux autres circuits) pour George Springer des Blue Jays;
  • Le record de 50 circuits pour un receveur de Cal Raleigh des Mariners;
  • La possibilité d’un début anticipé de la saison LNH.
