 Aller au contenu
Société
Alpinisme

Charles Page: de l'Everest au K2

par 98.5

0:00
13:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 août 2025 18:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Charles Page: de l'Everest au K2
Charles Page au sommet du K2. / Facebook Charles Page

Charles Page, originaire de Drummondville, a récemment marqué l’histoire. Grand aventurier, cet alpiniste vient de gravir le K2, le deuxième plus haut sommet au monde situé au Pakistan, aussi connu comme un des sommets les plus dangereux. 

Et cela, tout juste après avoir conquis le Mont Everest en 60 jours il y a près d’un an. 

Avec ces accomplissements, Charles Page devient le seul Québécois de l’histoire à avoir atteint 5 sommets de plus de 8000m.

Écoutez Charles Page, aventurier et alpiniste québécois, au micro de Philippe Cantin.

Le plus fascinant, c'est qu'il a commencé à gravir des sommets en 2021... après avoir marché sur le chemin de Compostelle,

Charles Page et Philippe Cantin#Cogeco media

Source: Charles Page et Philippe Cantin#Cogeco media

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Le religieux s'installe beaucoup dans les CPE par les signes religieux»
La commission
«Le religieux s'installe beaucoup dans les CPE par les signes religieux»
0:00
10:54
Elle perd son chat et le retrouve... 23 jours plus tard
Lagacé le matin
Elle perd son chat et le retrouve... 23 jours plus tard
0:00
13:46

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le PIB du Québec est en baisse... encore une fois
Économie
Le PIB du Québec est en baisse... encore une fois
Donald Trump limoge une gouverneure qui va poursuivre le gouvernement
Banque centrale des États-Unis
Donald Trump limoge une gouverneure qui va poursuivre le gouvernement
Un message du bureau d'une ministre envoyée par erreur à un journaliste
Information sur une baisse des dépenses
Un message du bureau d'une ministre envoyée par erreur à un journaliste
«La commission Gallant va faire école» -Nathalie Normandeau
François Legault à la commission Gallant
«La commission Gallant va faire école» -Nathalie Normandeau
Montréal insuffisamment équipée pour l'entretien de ses rues
Rapport annuel de la vérificatrice générale
Montréal insuffisamment équipée pour l'entretien de ses rues
«On sent réellement le plan marketing» -Henry Arnaud
Taylor Swift et Travis Kelce fiancés
«On sent réellement le plan marketing» -Henry Arnaud
La fin des devoirs? Les pour et les contre
Société
La fin des devoirs? Les pour et les contre
Carney veut la construction d’un port à Contrecœur: quels en seront les impacts?
En voyage en Europe
Carney veut la construction d’un port à Contrecœur: quels en seront les impacts?
Le témoignage de Legault va-t-il repousser le remaniement ministériel?
En direct de la commission Gallant
Le témoignage de Legault va-t-il repousser le remaniement ministériel?
Félix Auger Alisassime en action à l'US Open
Tennis
Félix Auger Alisassime en action à l'US Open
Le cinéma québécois fait-il bonne figure en France?
Festival du film francophone d’Angoulême
Le cinéma québécois fait-il bonne figure en France?
«Notre souveraineté n'a jamais été autant attaquée» -Richard Blanchette
Défense canadienne
«Notre souveraineté n'a jamais été autant attaquée» -Richard Blanchette
«On ne parle pas d'une situation grossière où il y aurait eu de la négligence»
Outils dentaires mal stérilisés
«On ne parle pas d'une situation grossière où il y aurait eu de la négligence»
La Grande séduction en Beauce
Médecins recherchés
La Grande séduction en Beauce
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La nuit en direct
En direct
La nuit en direct
En ondes jusqu’à 03:00