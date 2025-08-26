Charles Page, originaire de Drummondville, a récemment marqué l’histoire. Grand aventurier, cet alpiniste vient de gravir le K2, le deuxième plus haut sommet au monde situé au Pakistan, aussi connu comme un des sommets les plus dangereux.

Et cela, tout juste après avoir conquis le Mont Everest en 60 jours il y a près d’un an.

Avec ces accomplissements, Charles Page devient le seul Québécois de l’histoire à avoir atteint 5 sommets de plus de 8000m.

Écoutez Charles Page, aventurier et alpiniste québécois, au micro de Philippe Cantin.

Le plus fascinant, c'est qu'il a commencé à gravir des sommets en 2021... après avoir marché sur le chemin de Compostelle,