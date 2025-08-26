 Aller au contenu
Politique provinciale
François Legault à la commission Gallant

«La commission Gallant va faire école» -Nathalie Normandeau

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 août 2025 17:28

Avec

Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le premier ministre du Québec François Legault a été convoqué à témoigner devant la commission Gallant la semaine prochaine.

Et il ne sera pas le seul.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter la présence confirmée à venir du premier ministre Legault à la commission Gallant auprès de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • La commission Gallant ne néglige rien pour arriver à ses conclusions;
  • François Legault devrait aller dans le même sens que ses ministres;
  • La présence du premier ministre à la commission Gallant pourrait-elle toucher le remaniement ministériel;
  • Le rapport Pelchat-Brousseau sur la laïcité de l'État, déposé le 26 août, propose 50 recommandations, dont l’extension de l’interdiction des signes religieux dans les CPE et la réduction du financement des écoles privées religieuses, offrant à la CAQ une opportunité politique;
  • Christian Dubé a confirmé qu’il ne se représentera pas en 2026.
