Économie

Recul du PIB : quelles sont les causes et conséquences?

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 26 août 2025 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Le Produit intérieur brut du Québec reculé de 0,5 % en mai, selon ce que souligne l’Institut de la statistique du Québec mardi.

Écoutez Norma Kozhayam, économiste en chef au Conseil du patronat du Québec, expliquer la situation et ses conséquences, mardi, à La commission.

«C'est un ensemble de facteurs. Les secteurs qui ont reculé le plus, on parle de services publics, donc d'Hydro-Québec. Ça peut être dû à l'assèchement des réservoirs, etc. On voit aussi un recul dans le secteur du commerce de détail et de la fabrication, probablement à cause du climat d'incertitude avec notre voisin du Sud. Donc, autant les consommateurs que les entreprises ont la pédale douce.»

Norma Kozhayam

