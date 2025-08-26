Recul du PIB : quelles sont les causes et conséquences?

Le Produit intérieur brut du Québec reculé de 0,5 % en mai, selon ce que souligne l’Institut de la statistique du Québec mardi.
Écoutez Norma Kozhayam, économiste en chef au Conseil du patronat du Québec, expliquer la situation et ses conséquences, mardi, à La commission.
«C'est un ensemble de facteurs. Les secteurs qui ont reculé le plus, on parle de services publics, donc d'Hydro-Québec. Ça peut être dû à l'assèchement des réservoirs, etc. On voit aussi un recul dans le secteur du commerce de détail et de la fabrication, probablement à cause du climat d'incertitude avec notre voisin du Sud. Donc, autant les consommateurs que les entreprises ont la pédale douce.»