Justice et faits divers
Elle frôle la mort en raison d'un nid-de-poule

«Je suis vraiment heureuse d'être encore là pour raconter mon histoire»

par 98.5

0:00
12:55

Entendu dans

La commission

le 26 août 2025 13:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Je suis vraiment heureuse d'être encore là pour raconter mon histoire»
Mélanie Guindon a frôlé la mort en raison d’un nid de poule alors qu'elle se déplaçait à vélo. / Adobe Stock

Mélanie Guindon, une cycliste qui a frôlé la mort en raison d’un nid de poule, a livré son témoignage, mardi, dans La Presse.

Écoutez la cycliste raconter cette histoire d'horreur, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Je pense vraiment que je suis une miraculée. Je reprends ma vie tranquillement avec toutes les nouvelles premières fois. Je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui et de pouvoir expliquer mon histoire. Les 24 premières heures ont vraiment été fatidiques. Ils ne garantissaient pas que je pouvais revenir à moi complètement.»

Mélanie Guindon

