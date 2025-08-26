Absence de contrôles routiers

Un accident de la route a coûté la vie à une personne mardi matin sur l'autoroute 20 est ,à proximité de Sainte-Hyacinthe, alors que trois autres individus ont été blessés sur le coup.

La voiture accidentée aurait été heurtée par un camion lourd qui est toujours recherché par les autorités.

Un nouveau drame dans la province qui nous interroge sur les mesures de sécurité routière mises en place sur nos routes, notamment sur les véhicules lourds.

Écoutez Jean-Claude Daigneault représentant des contrôleurs routiers du Québec réagir à cette nouvelle, mardi, à La commission.

Il estime que si les contrôleurs routiers pourraient éviter des accidents s'ils pouvaient être mieux déployés sur le réseau routier.