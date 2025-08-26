 Aller au contenu
Absence de contrôles routiers

«Je m'attends à une catastrophe routière» -Jean-Claude Daigneault

par 98.5

le 26 août 2025 12:50

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Un camion lourd circulant sur une voie rapide. / Adobe Stock

Un accident de la route a coûté la vie à une personne mardi matin sur l'autoroute 20 est ,à proximité de Sainte-Hyacinthe, alors que trois autres individus ont été blessés sur le coup. 

La voiture accidentée aurait été heurtée par un camion lourd qui est toujours recherché par les autorités.

Un nouveau drame dans la province qui nous interroge sur les mesures de sécurité routière mises en place sur nos routes, notamment sur les véhicules lourds.

Écoutez Jean-Claude Daigneault représentant des contrôleurs routiers du Québec réagir à cette nouvelle, mardi, à La commission.

Il estime que si les contrôleurs routiers pourraient éviter des accidents s'ils pouvaient être mieux déployés sur le réseau routier.

«C'est extrêmement malheureux parce que c'est notre mandat à nous autres, d'intercepter les camions, les taxis... ll y a un paquet de types de véhicules qu'on contrôlait, qu'on ne contrôle plus du fait qu'on est confiné dans les postes de contrôle.»

Jean-Claude Daigneault

