Affaissement d'un ponceau de l'autoroute 40

Les automobilistes qui circulent sur l'autoroute 40 ouest entre Berthierville et Lanoraie auront finalement un peu de répit.

Un contresens a été installé mardi sur la chaussée est pour permettre de maintenir une voie par direction, le temps que les travaux sur le ponceau abîmé soient réalisés.

Le ministère des Transports avait eu connaissance qu'un trou s'était formé dans le secteur de l'autoroute 40 ouest à Berthierville depuis le 20 juin, bien avant que le ponceau s'effondre le 23 août.

La situation avait été jugée assez sécuritaire à l'époque pour maintenir la circulation sur le tronçon malgré tout.

