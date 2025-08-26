 Aller au contenu
Affaissement d'un ponceau de l'autoroute 40

Le ministère des Transports au courant du problème depuis juin

le 26 août 2025 12:48

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les automobilistes qui circulent sur l'autoroute 40 ouest entre Berthierville et Lanoraie auront finalement un peu de répit. 

Un contresens a été installé mardi sur la chaussée est pour permettre de maintenir une voie par direction, le temps que les travaux sur le ponceau abîmé soient réalisés. 

Le ministère des Transports avait eu connaissance qu'un trou s'était formé dans le secteur de l'autoroute 40 ouest à Berthierville depuis le 20 juin, bien avant que le ponceau s'effondre le 23 août.

La situation avait été jugée assez sécuritaire à l'époque pour maintenir la circulation sur le tronçon malgré tout.

Écoutez Martin Girard, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable répondre aux questions de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur le sujet.

Autre sujet abordé: 

  • Un accident mortel a forcé la fermeture de l'autoroute 20 est dans le secteur de Sainte-Hyacinthe mardi pendant plusieurs heures.
