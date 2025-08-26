 Aller au contenu
Trou sur l'A40, nids-de-poule, etc...

Avez-vous peur de l’état de nos infrastructures routières?

le 26 août 2025 10:56

Marie-Eve Tremblay
Avez-vous peur de l’état de nos infrastructures routières?
Lundi, la vérificatrice générale de la Ville de Montréal, Andrée Cossette, de critiquer la façon dont Montréal gère l’entretien de ses routes, dans son rapport annuel. / Adobe Stock

Une cycliste a révélé en entrevue au Journal de Montréal avoir subi un traumatisme crânien sévère avec hémorragies après avoir été éjectée de son vélo en raison d'un nid-de-poule sur la chaussée à Montréal.

Plus récemment, c'est un sous-traitant du ministère des Transports qui avait découvert une crevasse dans la chaussée sur l'autoroute 40 Ouest, à la hauteur de Berthierville dans Lanaudière.

Lundi, c'était au tour de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal, Andrée Cossette, de critiquer la façon dont Montréal gère l’entretien de ses routes, dans son rapport annuel.

Que vous circuliez à pied, à vélo ou en véhicule, craingez-vous l’état de nos infrastructures routières?

Écoutez Pierre Barrieau, consultant sur des projets de redéveloppement urbain, de planification des transports et de politiques publiques, faire le tour de la question, mardi, avec Marie-Eve Tremblay à Radio textos.

