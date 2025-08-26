 Aller au contenu
Société
Planification de la réfection

État des rues à Montréal: Luc Ferrandez critique la vérificatrice générale

par 98.5

0:00
5:18

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 août 2025 09:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
État des rues à Montréal: Luc Ferrandez critique la vérificatrice générale
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le rapport de la vérificatrice générale de Montréal critique la planification de la réfection des rues, comparant négativement Montréal à Ottawa.

Si les rues sont en mauvais état et les chantiers mal coordonnés dans la métropole québécoise, c’est surtout à cause de l’inefficacité de la Ville, qui n’a pas de vision d’ensemble des besoins et des priorités, a écrit Andrée Cossette dans le rapport annuel du Bureau du vérificateur général, déposé lundi au conseil municipal.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez qui commente l’analyse de la vérificatrice générale, à l’émission Lagacé le matin, mardi.

«Pour une fois, je ne suis pas d’accord avec la VG. Je trouve qu’elle aurait dû parler à quelques gars de la voirie. C’est quoi ce réflexe bureaucratique de dire que ça prend un tableau de bord? Ce n’est pas la première à penser ça! 25% de nos artères sont en décrépitude. Il y a une amélioration. Mais, il y a 37% de nos rues locales qui ont l’air du diable…»

Luc Ferrandez

