Médecins recherchés

Vous souvenez-vous du film La Grande Séduction? Des habitants d'un village de pêcheurs doivent convaincre un médecin de venir s'installer chez eux.

Des médecins de la Beauce mènent, eux aussi, une campagne de grande séduction pour en attirer d’autres à venir faire leur pratique dans la région. Ça fait deux ans de suite que les postes en médecine familiale ne sont pas comblés.

Du 12 au 14 septembre, on invite les potentielles recrues et leur famille à visiter ce coin de pays dans le cadre d’une fin de semaine «découverte».

Écoutez à ce sujet la Dre Élisabeth Forest, omnipraticienne à la Clinique médicale Saint-Gédéon-de-Beauce et à l’Hôpital de Saint-Georges, au micro de Philippe Cantin.