Le président américain Donald Trump songe sérieusement à envoyer la garde nationale à Chicago. Disons que le gouverneur de l'État, JB Pritzker, n'a pas apprécié.
Les sujets discutés
- Le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, prévient le président Donald Trump de ne pas envoyer la Garde nationale à Chicago.
- Le président souhaite que les personnes qui brûlent le drapeau américain soient immédiatement traduites en justice…même si une décision de la Cour suprême dit le contraire.