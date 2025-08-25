 Aller au contenu
Politique provinciale
Commission Gallant

Possibilité que François Legault soit convoqué: «C'est une faute importante»

par 98.5

0:00
10:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 août 2025 17:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Possibilité que François Legault soit convoqué: «C'est une faute importante»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Il est possible que le premier ministre François Legault soit convoqué par la commission Gallant.

Écoutez Nathalie Normandeau s'exprimer sur cette nouvelle parue lundi, au micro de Philippe Cantin.

«Je pense que c'est une faute importante qui a été commise par la commission. Parce que s'il advenait que la commission ne convoque pas monsieur Legault, imagine ce qu'on va se dire: est-ce que le Bureau du premier ministre a fait pression sur la commission pour éviter que monsieur Legault soit appelé comme témoin?»

Nathalie Normandeau

