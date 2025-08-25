Il est possible que le premier ministre François Legault soit convoqué par la commission Gallant.
Écoutez Nathalie Normandeau s'exprimer sur cette nouvelle parue lundi, au micro de Philippe Cantin.
«Je pense que c'est une faute importante qui a été commise par la commission. Parce que s'il advenait que la commission ne convoque pas monsieur Legault, imagine ce qu'on va se dire: est-ce que le Bureau du premier ministre a fait pression sur la commission pour éviter que monsieur Legault soit appelé comme témoin?»