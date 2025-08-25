 Aller au contenu
Politique internationale
Une série de frappes israéliennes

Bande de Gaza: «Le plus de journalistes abattus, le mieux c'est pour Netanyahou»

par 98.5

0:00
5:41

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 août 2025 16:25

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Bande de Gaza: «Le plus de journalistes abattus, le mieux c'est pour Netanyahou»
Des membres de la famille et des proches prient auprès de la dépouille de la photo-journaliste Mariam Dagga, 33 ans, à Gaza. / Photo AP

On a appris lundi matin la mort de cinq journalistes à Gaza, dont certains collaboraient avec les médias Al Jazeera, Reuters et The Associated Press. 

Leur mort a suivi une série de frappes israéliennes sur un hôpital du Sud de Gaza et qui ont fait 20 morts.

Selon le Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières, ce serait environ 200 journalistes qui ont été tués depuis le début de ce conflit déclenché le 7 octobre 2023.

Écoutez Ferry de Kerckove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, au micro de Philippe Cantin.

Et qu'a-t-il pensé de ces décès?

«Je commence à ne plus réagir tellement je suis écœuré. Je vous le dis très honnêtement, car il est évident que dans toutes ces histoires, le plus de journalistes abattus, le mieux c'est pour Netanyahou.»

Ferry de Kerckove

Les autres sujets discutés

  • La viste de Mark Carney en Ukraine en fin de semaine;
  • Une entente économique entre le Canada et la Pologne.
