On a appris lundi matin la mort de cinq journalistes à Gaza, dont certains collaboraient avec les médias Al Jazeera, Reuters et The Associated Press.

Leur mort a suivi une série de frappes israéliennes sur un hôpital du Sud de Gaza et qui ont fait 20 morts.

Selon le Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières, ce serait environ 200 journalistes qui ont été tués depuis le début de ce conflit déclenché le 7 octobre 2023.

Écoutez Ferry de Kerckove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, au micro de Philippe Cantin.

Et qu'a-t-il pensé de ces décès?