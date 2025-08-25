 Aller au contenu
Politique provinciale
GND sera porte-parole de QS en matière d'éducation

«Je voulais contribuer à une cause importante pour moi» -GND

par 98.5

0:00
9:57

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 août 2025 16:19

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je voulais contribuer à une cause importante pour moi» -GND
Le député de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Gabriel Nadeau-Dubois, qui a quitté ses fonctions de co-porte-parole en mars pour redevenir simple député de Québec solidaire, veut devenir porte-parole de QS en matière d'éducation pour le reste de son mandat.

Écoutez le député de Gouin pour Québec Solidaire expliquer sa décision, lundi, au micro de Philippe Cantin. 

«C'est ma dernière année en politique qui commence. Je voulais aussi que ce soit l'occasion de contribuer au Québec et à une cause importante pour moi. L'idée m'est venue des dizaines de messages que j'ai reçus quand Bernard Drainville a annoncé des coupures dans le système d'éducation. Ça a semé une petite graine dans mon esprit, ça a germé tout au long de l'été.» 

Gabriel Nadeau-Dubois

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Plusieurs ministres appelés à témoigner cette semaine
La commission
Plusieurs ministres appelés à témoigner cette semaine
0:00
9:50
«Un dur coup pour Geneviève Guilbault, ça ne lui fait pas une belle réputation»
Lagacé le matin
«Un dur coup pour Geneviève Guilbault, ça ne lui fait pas une belle réputation»
0:00
12:55

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La Grande séduction en Beauce
Médecins recherchés
La Grande séduction en Beauce
Quels seront les impacts du retrait des contre-tarifs sur l’économie canadienne?
Guerre commerciale
Quels seront les impacts du retrait des contre-tarifs sur l’économie canadienne?
«Ne mettez pas les pieds ici», a dit le gouverneur de l'État» -Valérie Beaudoin
La Garde nationale à Chicago?
«Ne mettez pas les pieds ici», a dit le gouverneur de l'État» -Valérie Beaudoin
«Mark Carney est potentiellement en perte de crédibilité» -Dimitri Soudas
Relations économiques Canada-États-Unis
«Mark Carney est potentiellement en perte de crédibilité» -Dimitri Soudas
Possibilité que François Legault soit convoqué: «C'est une faute importante»
Commission Gallant
Possibilité que François Legault soit convoqué: «C'est une faute importante»
OD : «C'est devenu un peu un grand n'importe quoi» -Maude Michaud
Émission qui s'éloigne de son but
OD : «C'est devenu un peu un grand n'importe quoi» -Maude Michaud
Quand Trump se mêle des noms des équipes sportives professionnelles
Commanders et Guardians
Quand Trump se mêle des noms des équipes sportives professionnelles
Bande de Gaza: «Le plus de journalistes abattus, le mieux c'est pour Netanyahou»
Une série de frappes israéliennes
Bande de Gaza: «Le plus de journalistes abattus, le mieux c'est pour Netanyahou»
L'élimination de Mboko et le triomphe de Henderson
Athlètes canadiennes
L'élimination de Mboko et le triomphe de Henderson
«Il n'y avait pas de festival de films francophones en France»
Festival du film francophone d’Angoulême
«Il n'y avait pas de festival de films francophones en France»
L'état du réseau routier québécois: «Il y a tout à fait lieu de s'inquiéter»
Fermeture de l'autoroute 40 Ouest...
L'état du réseau routier québécois: «Il y a tout à fait lieu de s'inquiéter»
800 logements abordables à Montréal construits dès l’été prochain
Annonce de Valérie Plante
800 logements abordables à Montréal construits dès l’été prochain
François Legault pourrait témoigner à la commission Gallant
Fiasco SAAQclic
François Legault pourrait témoigner à la commission Gallant
«Beaucoup de parents se réjouissent de voir leurs enfants quitter la maison»
Un sujet tabou
«Beaucoup de parents se réjouissent de voir leurs enfants quitter la maison»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00