GND sera porte-parole de QS en matière d'éducation

Gabriel Nadeau-Dubois, qui a quitté ses fonctions de co-porte-parole en mars pour redevenir simple député de Québec solidaire, veut devenir porte-parole de QS en matière d'éducation pour le reste de son mandat.
Écoutez le député de Gouin pour Québec Solidaire expliquer sa décision, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est ma dernière année en politique qui commence. Je voulais aussi que ce soit l'occasion de contribuer au Québec et à une cause importante pour moi. L'idée m'est venue des dizaines de messages que j'ai reçus quand Bernard Drainville a annoncé des coupures dans le système d'éducation. Ça a semé une petite graine dans mon esprit, ça a germé tout au long de l'été.»