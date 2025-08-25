GND sera porte-parole de QS en matière d'éducation

Gabriel Nadeau-Dubois, qui a quitté ses fonctions de co-porte-parole en mars pour redevenir simple député de Québec solidaire, veut devenir porte-parole de QS en matière d'éducation pour le reste de son mandat.

Écoutez le député de Gouin pour Québec Solidaire expliquer sa décision, lundi, au micro de Philippe Cantin.