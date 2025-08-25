Fiasco SAAQclic

Après le témoignage plus ou moins convaincant de l’actuelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, vendredi, les travaux se poursuivent à la commission Gallant. Le premier ministre François Legault pourrait même y témoigner prochainement.

Une porte-parole a indiqué qu'il s'agit d'une possibilité, mais que rien n'a encore été confirmé. Des sources ont précisé à Radio-Canada que le bureau du premier ministre n'a reçu aucune convocation officielle pour l'instant.

La semaine qui s'amorce sera tout de même chargée à la commission Gallant, qui enquête sur les dépassements de coûts de la plateforme SAAQclic. Sept témoins seront entendus, dont les ministres Sonia LeBel et Christian Dubé.

L'ancien PDG de la SAAQ, Éric Ducharme, doit également témoigner cette semaine.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste de Cogeco Nouvelles, qui en parle avec l’animateur Philippe Cantin, lundi.