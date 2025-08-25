 Aller au contenu
Fiasco SAAQclic

François Legault pourrait témoigner à la commission Gallant

par 98.5

0:00
4:37

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 août 2025 15:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
François Legault pourrait témoigner à la commission Gallant
Le premier ministre François Legault pourrait témoigner prochainement àa la commission Gallant. / La Presse Canadienne

Après le témoignage plus ou moins convaincant de l’actuelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, vendredi, les travaux se poursuivent à la commission Gallant. Le premier ministre François Legault pourrait même y témoigner prochainement.

Une porte-parole a indiqué qu'il s'agit d'une possibilité, mais que rien n'a encore été confirmé. Des sources ont précisé à Radio-Canada que le bureau du premier ministre n'a reçu aucune convocation officielle pour l'instant. 

La semaine qui s'amorce sera tout de même chargée à la commission Gallant, qui enquête sur les dépassements de coûts de la plateforme SAAQclic. Sept témoins seront entendus, dont les ministres Sonia LeBel et Christian Dubé.

L'ancien PDG de la SAAQ, Éric Ducharme, doit également témoigner cette semaine.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste de Cogeco Nouvelles, qui en parle avec l’animateur Philippe Cantin, lundi.

«C'est une rumeur qui circulait depuis la fin de la semaine, mais aujourd'hui, la commission Gallant a confirmé que c'est une possibilité. François Legault, premier ministre du Québec, pourrait se retrouver à la barre des témoins pour livrer sa version des faits sous serment lors de cette audience publique.» 

Philippe Bonneville

