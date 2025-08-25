La folie au Canada

La peluche Labubu connaît un grand succès auprès des enfants et des adultes.

Il s’agit de toutous, de figurines et de porte-clés qui connaissent une popularité impressionnante auprès des Canadiens.

Écoutez Luc Dupont, professeur de communication à l'Université d'Ottawa et spécialiste en publicité et marketing, qui parle de divers phénomènes de société avec les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.