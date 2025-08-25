La folie au Canada

La peluche Labubu connaît un grand succès auprès des enfants et des adultes.
Il s’agit de toutous, de figurines et de porte-clés qui connaissent une popularité impressionnante auprès des Canadiens.
Écoutez Luc Dupont, professeur de communication à l'Université d'Ottawa et spécialiste en publicité et marketing, qui parle de divers phénomènes de société avec les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«La vente des produits Labubu connaît une hausse de 726% depuis un an. Ils ne sont pas beaux et imparfaits et c’est voulu. Ça génère davantage de projection-identification chez les adultes. [...] La peluche Labubu, c’est le principe de la boîte mystère...»
L'entreprise qui fabrique les produits Labubu est basée en Chine.