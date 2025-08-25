À pareille date il y a 20 ans, la GRC menait une vaste perquisition dans les bureaux de Norbourg.

Le Québec a appris avec stupéfaction que le patron de cette entreprise, Vincent Lacroix, a fait perdre 130 millions de dollars à 9200 Québécois qui lui faisaient confiance avec du blanchiment d’argent.

Écoutez Yvon Laprade, chroniqueur aux Coops de l'information et auteur de quatre essais à ce sujet, et journaliste depuis 50 ans, revenir sur cet évènement, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.