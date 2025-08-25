Visite de Mark Carney

Pologne, Ukraine, Allemagne et Lettonie, le premier ministre Mark Carney a entamé une tournée de quatre jours en sol européen. Quels sont ses objectifs?

Écoutez Joël-Denis Bellavance, chef de bureau de La Presse à Ottawa, qui accompagne Mark Carney en mission en Europe, en discuter, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.