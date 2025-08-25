 Aller au contenu
Visite de Mark Carney

«L'aspect militaire refait surface avec beaucoup d'acuité en Europe»

par 98.5

0:00
9:16

Entendu dans

La commission

le 25 août 2025 13:38

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Joël-Denis Bellavance
Joël-Denis Bellavance

et autres

«L'aspect militaire refait surface avec beaucoup d'acuité en Europe»
Le premier ministre Mark Carney est accueilli par un comité d'accueil à sa descente de l'avion gouvernemental à Berlin, en Allemagne. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Pologne, Ukraine, Allemagne et Lettonie, le premier ministre Mark Carney a entamé une tournée de quatre jours en sol européen. Quels sont ses objectifs?

Écoutez Joël-Denis Bellavance, chef de bureau de La Presse à Ottawa, qui accompagne Mark Carney en mission en Europe, en discuter, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Je remarque, durant ce voyage, que jamais un premier ministre n'a mis autant l'accent sur l'aspect militaire, sur la défense, sur la sécurité, comme Mark Carney le fait en ce moment. L'aspect militaire refait surface avec beaucoup d'acuité et on est assez loin des Casques bleus canadiens. Pour maintenir la paix, on veut plutôt participer à un réarmement de l'Europe.»

Joël-Denis Bellavance

