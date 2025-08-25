Visite de Mark Carney

Pologne, Ukraine, Allemagne et Lettonie, le premier ministre Mark Carney a entamé une tournée de quatre jours en sol européen. Quels sont ses objectifs?
Écoutez Joël-Denis Bellavance, chef de bureau de La Presse à Ottawa, qui accompagne Mark Carney en mission en Europe, en discuter, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Je remarque, durant ce voyage, que jamais un premier ministre n'a mis autant l'accent sur l'aspect militaire, sur la défense, sur la sécurité, comme Mark Carney le fait en ce moment. L'aspect militaire refait surface avec beaucoup d'acuité et on est assez loin des Casques bleus canadiens. Pour maintenir la paix, on veut plutôt participer à un réarmement de l'Europe.»